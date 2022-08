Iker Casillas ha salido hoy a la palestra de nuevo, y no por su condición de futbolista.

Y es que, desde su ruptura con Sara Carbonero, no se ha vuelto a ver a Casillas con ninguna otra mujer. A diferencia de la periodista, que ya va por su segunda relación sentimental desde que su historia de amor con el exportero del Real Madrid terminó.

“Hola” da la exclusiva de los amoríos de Iker Casillas, quien corteja con María José Camacho, viuda de Francesc Arnau, exportero del Barcelona y que falleció en Oviedo en mayo de 2021. Ella es también futbolista, tiene dos hijos y tres años más que el exguardameta de la selección. Por lo visto salen desde hace tres meses y la costa española ha sido el lugar donde han asentado su relación.

Las sinceras reflexiones de la viuda de Francesc Arnau

María José Camacho, futbolista y viuda de Francesc Arnau, concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en la que homenajea a su marido y habla sobre su vida en común. Arnau falleció el pasado 21 de mayo en Oviedo y era el director deportivo del club azul. Camacho reflexiona sobre la presión en el mundo del deporte y cómo pueden afectar las críticas. "Le afectaban y miraba mucho las redes sociales. Él hacía algo que creía bueno, leía algo y decía: “¿Hasta esto me van a discutir?”. Yo le decía que se aislara, que no leyese los comentarios de la gente. Muchos eran anónimos. Cuando perdieron contra el Rayo me llamó desde el coche y le vi harto de críticas que leía. Le insistía en que no las leyese".

La catalana también responde sobre qué consejo le daría a una persona que pase por una experiencia parecida a la suya. "Cada caso es un mundo. Lo que voy a decir es duro, pero lo pienso así. Ojalá el duelo que estoy pasando hubiese sido por algo natural, por una enfermedad o un accidente. Por algo que sepas que tú no puedes hacer nada. Siempre te queda él si hubiese dicho esto, si hubiese hecho aquello o si lo hubiese llevado al médico". La entrevista completa puede leerse en este enlace.