José Antonio Avilés no se corta ni un pelo. Tras destaparse la mentira de sus fotos de Isabel Pantoja, el tertuliano no ha dudado en atacar a una compañera de "Sálvame". Y lo ha hecho a través de de su cuenta oficial de Instagram.

Todo ha tenido lugar en el contexto de las fotos falsas de Isabel Pantoja, emitidas en Socialité como una exclusiva del propio Avilés. El lunes en "Sálvame" se desmontó que todo era una mentira y que ni había Isabel Pantoja ni playa. Las instantáneas habían sido tomadas en un pantano y aquella mujer no era la tonadillera.

Ante esta situación, María Patiño explotó contra Avilés por su mala praxis. Ahora, el tertuliano no solo se ha defendido a través de sus redes sociales, donde se ha disculpado y ha tratado de explicar que él mismo había sido engañado, sino atacando directamente a la Patiño.

"María, no eres como Emma (esto lo dijiste tú el primer día que fui a 'Sálvame'), pero entre otras cosas porque ella jamás falta al respeto a nadie... Te saca de plató o te despide pero jamás un grande hace lo que tú has hecho esta tarde. Y te digo desde ya: me voy a defender cada vez que me faltes el respeto pero yo sin faltártelo a ti", escribió a través de su cuenta de Instagram.

José Antonio Avilés, "estafado"

José Antonio Avilés ha sido víctima de una estafa. O, al menos, eso es lo que él asegura. Tras demostrarse que las imágenes que había vendido en "Socialité" como de Isabel Pantoja eran falsas, el controvertido tertuliano ha publicado a través de su cuenta de Instagram las supuestas conversaciones en las que se fraguó la adquisición de unas fotografías que, tal y como asegura, no sabía que eran falsas.

Tal y como ha relatado a través de su cuenta de Instagram, fue la autora de las fotos quien contactó con él. Fue a través de esa misma red social en la que le dijo que tenía al lado en la playa a Isabel Pantoja. Por las capturas publicadas, de ahí pasaron a hablar por Whatsapp, donde establecieron un precio por las instantáneas.

Demostró ese pago, con una supuesta captura de una transacción de Bizum. Ahí se pudo ver que, aparentemente, Avilés pagó 300 por unas fotos que no resultaron ser tal.

Tras eso, el tertuliano aseguró haberse sentido engañado. Además, tuvo que someterse a una dura reprimenda de María Patiño por no haber contrastado la información y a miles de críticas de telespectadores que censuraron su falta de profesionalidad.