Tan unidas como siempre y olvidado el pequeño distanciamiento que tuvieron hace casi un año, Carmen Borrego ha sido una de las invitadas de honor a la fiesta informal con la que Terelu Campos ha celebrado su 57 cumpleaños en una conocida cervecería de Madrid.

Bronceadísima tras sus recientes vacaciones en Málaga y de lo más favorecida con un minivestido naranja con detalle de hojas en verde - que destacaba su tono de piel - la menor de las Campos derrochó sonrisas y, feliz en un día tan especial para su hermana, posó tanto con su marido, José Carlos Bernal, como con Terelu y Alejandra Rubio, con quien su relación vuelve a ser tan especial y cercana como antaño.

"Es el cumple de mi hermana, ¿dudáis que estoy feliz" bromeó con la prensa a su llegada al cumpleaños, destacando el gran momento que atraviesa una de las personas más importantes de su vida: "Veo a Terelu fenomenal este año, contenta, tranquila y con salud, que es lo más importante". "La veo muy tranquila. Las guerras familiares se acabaron, fue mucho menos de lo que se contó, pero se acabaron" ha asegurado.

En este momento inmejorable para Terelu, imposible no preguntar a Carmen por la posibilidad de que su hermana recupere la ilusión en el amor pero, como explica la colaboradora, no la veremos con un hombre por el momento porque "ella no quiere tener novio". "¡Qué le vamos a hacer!" se ha lamentado entre risas.

Acerca de su regalo, la menor de las Campos no ha tenido problema en desvelar que "todavía no lo tiene". "Se quiere hace un vestido y se lo regalo yo, tiene que comprar la tela y hacerlo" ha apuntado, poco antes de contarnos cómo se encuentra su madre, María Teresa Campos, gran ausente en el cumpleaños: "Está tranquila y gracias a Dios muy bien. Ya es hora de que mi madre esté tranquila y de dejarla disfrutar un poco* mi madre sale poco porque ella quiere y no porque no pueda, pero es momento de que esté tranquila y que le ayudemos a estar tranquila".

Un cumpleaños en el que tuvo un gran protagonismo Pipi Estrada, ya que Miriam Sánchez cargó contra él en 'Sálvame' destapando su verdadera cara y acusándolo de deberle mucho dinero, de haberla anulado como persona y menospreciado, y de estar metido en muchos follones que pronto podrían saberse. Un testimonio que no ha sorprendido a Carmen, que define al ex de Terelu como "un personaje de la mentira y un manipulador, y ahora se está viendo". "Cualquier persona que lo conozca bien sabe cómo es. A nuestra familia le ha hecho mucho daño y nosotros hemos sido muy prudentes siempre, pero él ha vuelto para intentar hacer daño, pero daño ya no hace" asegura.