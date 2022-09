Puede que algunos no la recuerden, pero la ex estrella del cine para adultos, Miriam Sánchez, fue la ganadora de "Supervivientes" en su edición del año 2008. La ex mujer de Pipi Estrada ha trabajado en Mediaset desde entonces en varios realitys, como "Mujeres y Hombres y Viceversa", y sin duda, ha protagonizado diversas polémicas desde que finalizó su carrera en la cadena.

Tras abandonar Telecinco, la ex estrella del porno ha desaparecido de la escena pública y no parece que su vida vaya por buen cauce. Hace unos años protagonizaba una serie de altercados en varios bares de la capital española. Hecho que llevaron a Pipi Estrada a confesar que su mujer por aquel entonces, y la madre de su hija, tenía serios problemas de adicciones.

Acusaciones que para nada la madrileña ha negado. De hecho, en muchos de sus tuits podemos leer que está intentando superar una depresión por culpa de sus problemas con las sustancias.

La mayoría de las interacciones que tiene en sus redes sociales han causado preocupación entre sus fans, a los que ella no suele contestar con mucha mano izquierda. En un tuit, uno de sus seguidores le recomienda no opinar de la medicación que recetan los psiquiatras, a lo que ella contesta: "Y que es lo que he dicho soplapollas". Pero no solo con anónimos. Sánchez suele utilizar sus redes para comentar los realitys de moda y ya de paso, poner a parir a quién no goce de su simpatía.

Sin embargo, la concursante de Supervivientes 2008 suele borrar periódicamente sus publicaciones, por lo que no podemos observar una progresión. Hace unos meses subió unas fotos de sus pechos las cuales recibieron mucho odio por parte de los usuarios masculinos en su gran mayoría.

Su amigo, Kiko Matamoros, trasladó en Sálvame su preocupación por Miriam en alguna ocasión, declarando que había visto a la ex actriz "en estados verdaderamente deplorables": "Miriam me produce mucha ternura. Al año de la ruptura con Pipi recobré la relación con ella. Y a raíz de la ruptura con su última pareja han venido los problemas. Estoy con ella, y estos capítulos me parten el alma", informó el tertuliano.

Pero esta semana ha reaparecido tras la polémica con Pipi Estrada, Sánchez, en una conexión en directo, explicó delante de las cámaras del Sálvame que no pasaba por su mejor momento: "Tengo que aprender a quererme porque pienso mas en los demás que en mi misma", comenzaba diciendo. "La gente no sabe querer, hay mucha gente pero no me hago la víctima. No he tenido mucha suerte ni con la familia ni con el amor, pero también ha ido culpa mía que no he sabido quererme", confesaba.

Sin embargo, se nota que la actriz ha ganad mucho peso y sus seguidores se han preocupado: "Pobrecita, está irreconocible", comenta uno. "Esperemos que levante cabeza y que le ayuden a cuidarse", apunta otro.