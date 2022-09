Alejandra Rubio no para de acaparar momentos en la televisión. La hija de Terelu, tras comparecer en el Deluxe, está dando mucho de qué hablar. Allí, ella misma reconoció que su relación con Kiko Hernández es nula, hecho que ha vuelto a recalcar en el cumpleaños de su madre en una cervecería de Madrid.

Y es que el Deluxe de hace un par de semanas tuvo como invitada especial a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. La madre estaba muy nerviosa por tener que entrevistar a su hija, aunque esta no era la primera vez que aparecía en Televisión.

Rubio ya ha ido varias veces a Viva la Vida, aunque era la primera vez que compartía espacio televisivo con su madre, y menos con esta de presentadora. La entrevista fue muy agradable a pesar de todos los presentimientos de que sería bastante tensa. La hija de Terelu contestó a todo lo que se le preguntó, aunque no fueron preguntas muy complicadas. Pero ella, supo salir airosa.

Pero en un momento de la entrevista, la hija de María Terea Campos le preguntó a su hija por la relación que tenía con su abuela, María Teresa Campos. Fue el momento más bonito de la noche, ya que abuela y nieta parecen llevarse genial.

Tras unas imágenes de las dos juntas, Terelu preguntó cómo era su abuela. Rubio no dudó en contestar. "Es la mejor", aclaró. Aunque, sin cortarse un pelo, reconoció que su abuela es muy dura y se diferencia de Terelu en eso: "tú eres mucho más calmada, la abuela no se cortaba un pelo", aclaró. Pero allí también tuvo palabras para Kiko Hernández, del que dijo que sentía una profunda indiferencia.

Lo mismo dijo ayer en el cumpleaños de su madre: "Con él no tengo ninguna relación y ya he dejado clara mi postura públicamente, que no ha cambiado" explicó a los medios de comunicación: "Mi abuela no intentó reunir a nadie, yo fui a ver a mi abuela como voy siempre, mi postura siempre sigue la misma".

Pero no todo fue bueno en el cumpleaños, ya que la hija de Terelu protagonizó una bronca con su pareja, Carlos Agüera. Muy serios salieron de la cervecería bastante tensos y era el malagueño el que muy enfadado recriminaba algo a Alejandra, que nerviosa y pensativa, intentaba calmar a su chico sin mucho éxito, ya que el 'yerno' de Terelu acabó abandonando el lugar, dejando allí a la influencer.