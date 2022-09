Violeta Mangriñán no para de desatar escándalos en las redes. La última de la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa tiene que ver con el bautizo de su hija.

Y es que Mangriñán está viviendo un auténtico sueño. El pasado 31 de julio la influencer y su pareja, Fabio Colloricchio, daban la bienvenida a su primera hija, Gala, en la que están volcados y de la que ambos presumen orgullosos, y completamente enamorados, en sus redes sociales,

Tan cercana y sincera como siempre con sus 2 millones de seguidores en Instagram, Violeta no solo comparte el día a día en casa con su pequeña - un bebé monísimo que como asegura se parece mucho a su famoso papá - sino también los cambios que ha experimentado su cuerpo desde que dio a luz.

Si dos días después de convertirse en mamá la valenciana no dudaba en publicar una imagen mostrando lo abultada que todavía estaba su tripa - y naturalizando las horrosas bragas y las compresas post parto que suelen ser un tabú en lo que a las celebrities se refiere - una semana después su figura ha experimentado un cambio bastante llamativo y apenas queda una pequeña barriguita que cualquiera podríamos tener después de una comida copiosa.

"Me queda un poquito de huevo, pero está vacío y blandito. Subí 12.5 kg en el embarazo y he perdido 8.5 kg en 9 días, sin hacer nada, pesaba 62.5 kg y ahora peso 54 kg" ha confesado Violeta, compartiendo con sus seguidores una imagen en ropa interior para mostrar cómo su cuerpo, "sabio", "ha vuelto a su ser" apenas una semana después de convertirse en mamá a pesar de que no ha hecho otra cosa que "comer y ponerme fuerte" por la infección de orina que contrajo tras dar a luz.

"Increíble pero cierto. He creado una vida durante 9 meses y de este cuerpo salió mi hija hace 9 días" ha añadido orgullosa, explicando que a pesar de que ya ha perdido 8.5 kg sin esfuerzo, todavía le quedan por perder 4 "para volver al peso que tenía antes de estar embarazada".

Unas palabras que le han granjeado fuertes críticas por parte de sus haters, que no entienden que Violeta esté pendiente de su peso tras convertirse en mamá hace tan solo 9 días. Unos ataques a los que la valenciana no ha dudado en responder con ironía, "advirtiendo a todos esos que sacan punta a todo" que no se pasen mucho por su perfil "a partir de mediados de septiembre", ya que como avanza "pienso empezar un reto a nivel físico. Voy a entrenar, comer sano y prepararme para conseguir mi mejor versión, estar más fit que nunca".

Pero ahora, la influencer ha revolucionado las redes con una historia que ha subido a su Instagram, y en la que dice lo siguiente: "El cura nos ha dichoi que Lila no está bautizada, no puede ser la madrina. Lila no quiere bautizarse y me ha dicho que entonces tengo que buscarme a otra madrina...".

Si la madrina no está bautizada, no puede ser madrina de un bautizo... ¿Donde está el problema? Creo que hay gente que le falta un poquito de sentido común... pic.twitter.com/SQ3j3xUbHH — Padre Manuel Navarro 🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮 (@manunavarro84) 30 de agosto de 2022

Esto ha desatado los comentarios en la publicación con un eterno debate entre si es lógica la actitud del sacerdote o no. "Si la madrina no está bautizada, no puede ser madrina de un bautizo... ¿Dónde está el problema? Creo que hay gente que le falta un poquito de sentido común...", comenta un usuario. En contraposición, lo siguiente: "'Si la madrina no está bautizada no puede ser madrina'. ¿Cuándo lo prohibió Jesús de Nazaret?. Creo recordar que Jesús bautizaba sin pedir la cartilla de bautismo a los testigos. '¿Dónde está el problema?', está en la soberbia (entre otros pecados) de la propia iglesia católica", asegura otro. "Ya la está liando", dice un fan que no se mete en argumentos.