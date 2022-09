Belén Esteban ha tenido que regresar al hospital. La tertuliana no lleva un buen año debido a su lesión de pierna y parece que le va a costar no tener que volver por el ambulatorio una buena temporada.

El regreso de la tertuliana a 'Sálvame' ya tiene fecha exacta. Una de las colaboradoras estrella del programa vespertino volverá tras cuatro meses de ausencia, y lo hará concretamente en la tarde del lunes 5 de septiembre.

Así lo ha anunciado la colaboradora en su perfil de Instagram, en una publicación que iba acompañada de numerosas instantáneas de sus vacaciones: "De vuelta a casa. Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna que me ha dicho el médico, paseos y nadar. Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa 'Sálvame' con muchas ganas. Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, peor ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida".

La tertuliana se vio forzada a abandonar el programa tras un accidente que sufrió en una prueba física que le propuso el programa. En dicha caída, Belén se rompió la tibia y el peroné, lo que la ha dejado fuera del programa durante varios meses.

De hecho, la colaboradora no se pronunció hasta el pasado mes de julio, cuando concedió una entrevista a 'Sábado Deluxe', aunque aún acompañada de muletas. Ahora, la colaboradora cuenta los días para volver a su programa y se muestra entusiasmada y con ganas.

"Ya tengo ganas de volver. Tengo un alta por mejoría, así que ya puedo volver a trabajar, no tanto, pero quiero volver para que mi cabeza esté mucho mejor y recuperar mi vida normal", hizo ihncapié la tertuliana, refiriéndose a un problema de salud mental que padece desde que se lesionó.

Pero hoy, la reina del gazpacho ha subido una foto a su cuenta de Instagram en la que la podemos ver postrada en una camilla con la pierna dentro de una bolsa para recuperar. La tertuliana parece haber recuperado el ánimo que había perdido tras la rotura de tibia: "Para seguir bien tengo que seguir con la rehabilitación", escribe la colaboradora de Sálvame en su publicación.

Los comentarios se cuentan por decenas, en los que la gente no da crédito: "Qué pesadilla, por Dios", comenta una usuaria." La próxima vez que hagan trepar, saltar o lo que se les ocurra, a Jorge Javier. No te prestes más Caprichos buscando audiencia, que vaya tela lo que llevas pasado. Un besazo, guapa!", escribe otro.