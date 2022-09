María Patiño es una de las tertulianas de la prensa del corazón más reconocidas en nuestro país. La colaboradora y presentadora lleva más de 30 años ocupando espacios televisivos de varias cadenas de ámbito nacional hablando de la vida de los famosos españoles. Sin embargo, sus inicios no fueron en este tipo de formatos.

La periodista ha participado en más de 14 programas de televisión, pero comenzó en la radio. Patiño empezó su carrera en Canal Sur, tanto en televisión como en radio. A partir de ahí, la periodista dio el salto a Antena 3 donde pudo debutar en el programa "Sabor a Verano", presentado por Inés Ballester. Este espacio le dio la oportunidad de participar en el programa estrella de la época, Sabor a ti, para trabajar junto a Ana Rosa Quintana.

Ahora, en la actualidad, además de presentar y colaborar en Sálvame, la tertuliana presenta el espacio Socialité de Telecinco.

Pero también es muy activa en las redes, Todos los días podemos ver como la presentadora contesta a alguien, pero no siempre las conversaciones llegan a buen puerto. Fue el caso que ocurrió hace unas horas, cuando un usuario de Twitter colgaba las siguientes palabras a cerca de la emisión del documental de Rocío Carrasco, "En el nombre de Rocío", en Telecinco: "Cuidad la docuserie, cabrones y que no la tiren por tierra, por favor", empezaba comentando el seguidor de la hija de la más grande. Patiño daba retweet a estas palabras, pero al rato se arrepintió y lo quitó. El usuario replicó: "Me ha quitado el rt pero la sigo amando", a lo que la presentadora contestó: "Lo he quitado porque no me gustan los insultos".