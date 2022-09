Preocupación por el estado de salud de Laura Medina. La ex de "Supervivientes" y pareja de Alejandro Nieto ha hecho saltar las alarmas tras confesar unos problemas que le han llevado a "tener sangre en la orina". Esto es lo que ha pasado.

Laura Medina hizo la confesión en Mtmad. Fue allí donde reconoció que no se podía bañar en la piscina porque estaba enferma. "Me empecé a encontrar 'megasúpermal', me dolía la tripa, tenía escalofríos, no paraba de ir a orinar", comenzó relatando, sobre unos síntomas que le acabaron llevando a los servicios de Urgencias.

"Tenía una gran infección de orina, incluso sangre en la orina. Voy a orinar cada 3 minutos", relató, al tiempo que desveló que padecía infecciones de orina y candidiasis vaginal . A cualquier mujer tener infecciones de orina y candidosis vaginal con frecuencia. "Es muy normal que pase esto cuando se te bajan las defensas, te duchas mucho, estás en verano siempre mojada, el estrés y un largo etcétera de causas", afirmó, sobre una dolencia que, asegura, "padecen muchas mujeres".

Aunque dice padecer este tipo de dolencias con frecuencia, esta infección ha roto una buena racha. "Llevaba desde que salí de Supervivientes. De hecho pensé que lo iba a tener allí, pero este último mes ha sido una montaña rusa, con mucho estrés, mucha playa, muchos viajes, mucho bikini mojado, alimentación regular, porque a lo mejor no he comido los nutrientes que mi cuerpo necesita y ya en Mallorca me levanté y fue como 'yo de aquí no salgo'", explicó, antes de culminar la historia: "Necesito descansar y tener mis rutinas y aburrirme".