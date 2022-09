Atrás han quedado los peores momentos de Rafa Mora desde que se convirtió en colaborador de 'Sálvame'. Sus comentarios hirientes a compañeros como Miguel Frigenti y sus salidas de tono para dar contenido y juego al programa provocaron una oleada de protestas en su contra en redes sociales hace una semana. Tanto es así que la cúpula del espacio no dudó en hacer una votación, dejando en manos de la audiencia la continuidad del valenciano y haciendo que su trabajo pendiese de un hilo durante días.

Destrozado y entonando el mea culpa porque en alguna ocasión se ha 'sobrepasado' para crear polémica, Rafa se disculpaba y el programa decidía darle una nueva oportunidad, tras la que el colaborador no puede estar más pletórico.

"He tenido una semanita complicada y estoy genial, ya le han pasado la pelota a otro, estamos muy guay y ha sido una semana brutal. Decían que la audiencia no me quería y ha sido la semana que más audiencia hemos hecho desde hace meses. Te hacen dudar que si la gente no te quiere, pero no es lo que vivo en el día a día. La gente me adora. Y encima ha sido una semana que hemos hecho récord de audiencia. Somos números y ahí están. A Rafa lo quieren y bastante" ha explicado, sacando pecho acerca de su importante papel en 'Sálvame'.

"Por el bien de todos no dejo mi puesto" añade con una sonrisa, revelando que va a seguir "provocando" y que espera que el programa "dure muchos años y yo esté con ellos". Sin embargo, admite que debía "bajar el tono" y, como nos cuenta, ya lo ha hecho: "No me queda otra que mejorando".

Además, y acerca de si ha echado de menos el apoyo de alguno de sus compañeros en sus peores momentos en 'Sálvame', Rafa confiesa que sí y asegura que ciertos colaboradores "no han estado a la altura" aunque prefiere no dar sus nombres.