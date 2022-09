Hace unos días Gerard Piqué emitía un comunicado con el que advertía en tomar medidas legales ante todas las informaciones que se han publicado a raíz de salir a la luz imágenes con su nueva pareja, Clara Chía. Sin duda, se trata de uno de los momentos más delicados para el futbolista ahora que su nombre resuena más fuerte que nunca en los medios de comunicación.

Mientras tanto, Shakira sigue haciendo su vida, muy pendiente de sus hijos. También Tonino, hermano de la cantante, que llega una vez más a casa de la artista y nos aseguraba que no tiene información nueva al respecto desde que Piqué hiciese el comunicado a la prensa: "no sé nada nuevo, no hay comentarios". Junto a su hermana, no fallan ni un día en apoyarla en estos duros momentos.

También hemos podido ver a Tonino acompañando a Shakira a recoger a sus hijos, quienes están siendo el principal apoyo para la artista en estos momentos. Con el semblante serio, salía de casa y guardaba silencio al preguntarle si está de acuerdo con el comunicado que ha dado hace unos días su expareja en contra de los medios de comunicación. Ninguno de ellos ha querido desvelar su opinión acerca de las palabras del futbolista, pero está claro que se quieren mantener al margen.

De esta manera, las imágenes confirman que Shakira y Tonino son dos personas inseparables en estos delicados momentos que viven desde que se confirmara la ruptura de la pareja. No cabe duda de que el principal apoyo para la cantante no le deja sola ni un solo día, demostrando no solo su amor, sino también el apoyo que necesita.

El sinfín de titulares y rumores que ha protagonizado desde que anunció su separación de Shakira y confirmó su relación con Clara Chía han sobrepasado a Gerard Piqué que, harto de la persecución que sufre desde hace tres meses e intentando preservar la intimidad de los hijos que tuvo con la cantante, emitía este jueves un contundente comunicado anunciando que emprenderá medidas legales contra quienes vulneren los derechos de sus hijos.

"Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación" señalaba el texto hecho público por el equipo de abogados del futbolista, 'denunciando' la situación en la que se encuentran tanto él como sus niños.

"En las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos. El único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad" informaban sus abogados, anunciando así que al blaugrana no le temblará el pulso a la hora de demandar a aquellos medios de comunicación que no respeten su intimidad y la de los pequeños que tuvo con Shakira, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente.

Un comunicado que Piqué firma en solitario y sobre el que la cantante colombiana no se ha pronunciado por el momento. Centrada en preparar su defensa de cara al juicio por presunto fraude fiscal por el que se enfrenta a una pena de 8 años de prisión, Shakira se reunía este mismo jueves con su equipo de abogados en su domicilio, evitando así dejarse ver después de las primeras declaraciones del futbolista tras su separación.

A quien sí vimos entrando y saliendo de la mansión familiar en varias ocasiones fue a Tonino, hermano de la artista y su gran apoyo en estos duros momentos. Muy discreto, ha evitado pronunciarse sobre el comunicado de Gerard y tampoco ha confirmado si se reunió con su excuñado hace unos días para ejercer de mediador entre Shakira y el futbolista de cara a llegar a un acuerdo por sus hijos. Lo que sí nos ha contado es cómo se encuentra la cantante de 'Te felicito' después de los últimos acontecimientos: "Ella está bien y lo está llevando todo bien" ha asegurado.