Ya es verano' lucha para poder terminar su ciclo estival en Telecinco con mejores datos de audiencia que los obtenidos hasta ahora.

Para ello, la productora Unicorn Content ha reorganizado la cúpula y los contenidos del magacín, calcando el esquema por el que apostaba el cancelado 'Viva la vida', según ha conocido en exclusiva Yotele.

Tras la reducción a la mínima expresión de la sección de Frank Blanco, la que peor funcionaba en audiencia y que lastraba todo el espacio, la semana pasada se potenciaron los contenidos de corazón con una entrevista en exclusiva a Ana María Aldón y se la fichó como colaboradora.

Esta semana, se apostará por este camino en detrimento del tramo de actualidad, que perderá peso y presupuesto para reforzar la crónica social, con invitados pagados y posiblemente la llegada de nuevos colaboradores. Este sábado, se volverá a resucitar la figura de Lina Morgan, con la presencia por enésima vez de Ana Valdi, amiga y exempleada de la actriz.

A nivel interno, la productora de Mediaset ha decidido cambiar la dirección de 'Ya es verano', lo que supone la llegada de Sonia Domínguez y la salida de Lorena Correa, que estuvo al frente de 'Ya son las ocho' y ahora se incorporará al espacio 'En el punto de mira'.

La parte 'rosa' del espacio la sigue rellenando uno de los temas más trillados de la cadena, la crisis de Ana María Aldón y Ortega Cano. Un drama que aburre al público tal y como se ha quejado en Twitter y que se traduce en bajos índices de audiencia. Para colmo, la presencia de una nueva colaboradora, Rosa Villacastín, parece que ha enfadado más a los usuarios de la red social del pájaro azul. "Cuando pienso que no puede ir a peor el programa......llega Rosa Villacastín". "Para veros menos faltaba Rosa, Villacastin", han manifestado.

Pero no ha sido la única polémica con la que ha contado el programa. Al plató ha acudido caracterizada como Scarlett O’Hara Maite, concursante de Gran Hermano 16. Una llegada que ha enfadado al público, muy crítico de por sí con el espacio de Telecinco. "En serio otra vez esta tipa en la tele, uff patética he tenido que cambiar de canal, la gracia en el culo". "Miserable y asquerosa! Más respeto a las personas que están sufriendo por cáncer!". "Para traéis a ese personaje que no interesa a nadie salvo a los de sálvame para hacer daño a Gloria", se han quejado varios usuarios.