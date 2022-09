Fran Rivera está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Sorprendía hace unas semanas con su faceta como cantante en un grupo de amigos, pero lo cierto es que él se lo está tomando de lo más en serio posible. El hermano de Cayetano Rivera actuó el viernes en Ronda, donde también pudimos ver a su hija Tana, como principal apoyo, disfrutando al máximo del arte de su padre.

Este sábado fueron muchos los rostros conocidos que acudieron a la tradicional corrida de la Goyesca en Ronda, entre ellos pudimos ver a Fiona Ferrer, que se mostró como fan número uno del grupo musical de Francisco Rivera: "¡no sabéis el grupo que viene!". La escritora aprovechó para explicarnos la gran amistad que le une a Francisco Rivera y a Lourdes Montes "la primera vez que viene a La Goyesca fue el 2 de septiembre del 2012 y once años después, aquí estamos".

También hablamos con Lourdes Montes, quien en tono bromista nos explicaba que aunque su marido ahora esté disfrutando de su nueva faceta, no se dedicará profesionalmente a ello: "¡hombre, tampoco!". Por su parte, José Manuel Soto, también de lo más amable ante la pregunta, nos aseguraba que no teme la competencia que le pueda hacer Francisco Rivera como cantante "no tengo miedo que me eche la pata él ya ha cumplido muchos años como torero y ahora lo que está haciendo es pasárselo bien que es lo que le toca".

Tana Rivera baila al compás de la música del grupo musical de su padre

José Manuel Soto cantó varias canciones en la feria de las Murallas del Carmen y lo cierto que allí recibió el cariño y amor de su público. Aplaudido y vitoreado por todos los asistentes al reconocer que el lugar es de los más bonitos de Andalucía, emitía unas emotivas palabras: "esta preciosa ciudad de ronda, que es de los sitios más bonitos que hay en Andalucía, en España y en el mundo... si es lo más bonito de España, es lo más bonito del mundo, no tiene discusión".

El artista aprovechaba el concierto para dar su apoyo a la tauromaquia y emitir unas palabras en defensa de todos los toreros: "somos amantes de las tradiciones de España y vamos a apoyarlas siempre. Los toros son parte de nuestra cultura. ¡Viva España, vivan los toreros y viva la gente buena!"

Fue precisamente José Manuel Soto el cantante que presentó a Fran Rivera y a su grupo de música, dándole el relevo en las Murallas del Carmen de Ronda... y lo cierto es que, a pesar del poco público que hubo, nos sorprendió positivamente las palabras que tuvo el torero: "Quién me iba a decir a mí que iba a estar yo aquí, con la de miedo que he pasado yo en Ronda".

"Para nosotros es un es una sorpresa, honor y satisfacción estar aquí hoy. Lo único que esperamos es que hay mucha gente sentada y se acabe levantado para bailar un poquito" continuaba expresando el marido de Lourdes Montes. Dicho y hecho porque el público que estuvo allí presente terminó bailando y dando palmas al ritmo de la música.

Una de las que se mostró más contenta fue Tana, declarada fan de su padre. La joven ha querido apoyarle en su nueva faceta como cantante y guitarrista, colocándose en primera fila durante su concierto. Feliz, orgullosa y divertida bailaba las canciones como una más del público. Acompañada por Manu Vega, la pareja no quitaba ojo al diestro encima del escenario, sonriendo y demostrando lo contentos que están por él.