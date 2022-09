En mitad de la polémica matrimonial que hay servida entre José Ortega Cano y Ana María Aldón, parece que las buenas noticias se hacen paso. Este sábado se celebraba en Ronda la tradicional corrida de la Goyesca y muchos rostros conocidos asistieron para disfrutar del espectáculo. Pudimos hablar con Juan José Padilla y lo cierto es que nos contó el próximo proyecto laboral del padre de Gloria Camila.

Al parecer, Ortega Cano va a participar en una corrida benéfica que se realizará en Sevilla. Padilla nos ha confesado cómo lleva el torero su preparación para volver a los ruedos después de años sin torear: "El maestro muy responsable y se preparara. Y está en ello. Está preparándose. Está muy ilusionado. Toreará, creo que me ha dicho que quiere torear el Festival de Sevilla. Un festival benéfico, como siempre, colaborando el maestro en todo y el maestro muy responsable. Y seguramente no cabe duda que estará preparado para cuando llegue el compromiso".

Cuando le preguntamos a Padilla sobre la situación que esta viviendo Ortega Cano en casa, nos asegura que le ve bien a pesar de todas las informaciones que están trascendiendo: "Mira lo que te puedo decir, que lo veo feliz en cuanto a lo que he sentido incluso con él, compartiendo algún rato de entrenamiento y vinculado al mundo del toro".

Eso sí, el diestro prefiere no opinar en cuanto al aspecto personal de Ortega Cano: "En lo personal no te puedo decir, pero lo veo feliz entrenando, estado en casa, pasando un rato agradable y por lo demás que ajeno, pues no me ha transmitido tampoco nada de ninguna situación desagradable. Lo mejor llevara lo lleva el hombre bien, yo me considero amigo de él, le respeto y admiro muchísimo y eso es lo que me gustaría transmitir".