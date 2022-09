Déjate querer es uno de los programas más vistos de Telecinco.. El espacio regido por Toñi Moreno hizo muy buenos números la noche de los sábados. Y es que el formato se dedica a llevar a personalidades famosas de España para preguntarles sobre su vida y protagonizar bonitos reencuentros.

Hace un año, falleció Pepe, tío de Melania. Ella acude al programa junto a Mari y Toñi, su madre y su tía, para cumplir la promesa que el hicieron: encontrar a sus hijos. Las hermanas de Pepe y Melania tienen muchas esperanzas en saber cómo están los hijos que el hombre perdió, Alejandro y Ana María.

La última vez que Pepe vio a sus hijos fue durante una visita (le fueron retirados por los asuntos sociales). Le comunicaron que iban a ser dados en adopción y, desde entonces, no ha sabido nada de ellos. En su lecho de muerte, Pepe les dijo a sus hermanas que quería buscar a sus hijos y ellas llamaron a ‘Déjate querer’, pero antes de que el programa se pusiera en contacto con ellas, falleció.

Cumplen la promesa que le hicieron a Pepe antes de morir: encontrar a sus hijos

El programa ha localizado a Alejandro, uno de los hijos de Pepe. El joven sabe que es adoptado, pero no conoce a su familia biológica ni sabe mucho de ellos: “Solo me dijeron que me dejaron abandonado”. Mari le cuenta a su sobrino que su padre luchó mucho por ellos y que ella, incluso, intentó quedarse con los pequeños, pero sus circunstancias se lo impidieron.

Alejandro se ha quedado en shock a recibir toda esta información y se ha emocionado: “Mi hermana siempre le ha buscado, pero yo actuaba con rencor, porque no entendía por qué abandonaron a sus hijos”. Es entonces cuando le dicen al joven que su padre ha fallecido y le cuentan lo que sucedió en realidad para que acabara siendo adoptado.

El joven descubre que su padre fue a visitar a sus hijos al centro de menores al que llevaron a él y a su hermana y no fue abandonado en un parque, como le dijeron. Ahora sabe que Pepe siempre ha vivido con la esperanza de volver a ver a sus hijos: “No me esperaba esto”, es su primera reacción. Su familia le cuenta, además, que su padre tuvo depresión, que su pareja le pegaba y ella se auto lesionaba.