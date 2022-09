Después del comunicado que ha emitido en el día de hoy Gerard Piqué en el que pide, rigurosamente, que se deje de publicar informaciones no contrastadas que atentan gravemente a su intimidad y a la de su familia, ha habido movimientos en la casa de Shakira.

Hasta allí se han desplazado varios abogados que no querían desvelarnos a qué se debía la visita, simplemente nos ha confirmado que se trataba de una reunión normal: "No podemos decir nada". Los letrados no nos aclaraban si el tema de la visita es por la custodia de los niños o por la pena de prisión que pide la fiscalía a la colombiana: "No podemos deciros nada, lo siento". Eso sí, uno de ellos nos confirmaba que se trataba por el "Tema de impuestos".

A diferencia de su expareja, Shakira parece que no va a emitir un comunicado en esta ocasión: "No nos consta nada". Y es que las palabras de Piqué se han producido tras haberse publicado imágenes y vídeos con su nueva pareja, Clara Chía. Aunque lo cierto es que se ha mostrado especialmente molesto con las informaciones que han salido a la luz en los últimos días.

No sabemos si la reunión de Shakira con sus abogados se debe a la custodia de sus hijos con el futbolista o por el contrario, debido a la pena de prisión que pide la fiscalía. Lo que no cabe duda es que no corren buenos tiempos para la artista que, después de meses separada de su expareja, sigue habiendo una total incertidumbre sobre cómo arreglarán su situación familiar.

Socialité ha hablado con el el paparazzo Jordi Martín, que explica que, lo más probable, es que ambos se enfrenten en los tribunales. Sin embargo, a lo lejos se vislumbra una esperanza, ya que la solución a sus problemas podría llegar dentro de un año. “No hay ningún convenio regulador ni ningún tipo de acuerdo entre Piqué y Shakira”, explicaba Jordi Martín en ‘Socialité’. “Me he puesto en contacto con uno de los despachos y me aseguran que no hay ningún acuerdo”, afirmaba.

“Shakira quiere llevarse a los niños sí o sí y abandonar Barcelona con ellos. No quiere dar su brazo a torcer”, afirmaba. Ella tiene claro que quiere marcharse a Miami, pero Piqué sigue en contra de que la cantante se los lleve del lugar en el que han creado sus vínculos.

“Piqué se opone porque su arraigo familiar, sus amigos y sus actividades están aquí y que no se va a ir a Miami (..) Shakira lo tiene muy complicado, porque los niños han empezado el curso escolar”, añadía el fotógrafo.

De momento, Shakira no podría llevarse a los niños, tal y como asegura Jordi Martín y tendría que esperar a que finalice el curso escolar. Sin embargo, podría ocurrir algo que haría que las dos partes estuvieran conformes. Eso sí, para ello habría que esperar un año.

“Shakira va a tener que aguantar un año porque Gerard tiene una oferta para jugar en un equipo y se va a ir a Miami”, declaraba. Aunque, de momento, si la cosa sigue como está “se verán las caras en los tribunales”.