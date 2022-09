La historia del pequeño Izan ha calado en cientos de miles de personas, entre ellos personalidades públicas como Ibai Llanos o Aitana, que han mostrado su apoyo y cariño al menor. Dos días después de la primera publicación del hermano de la víctima en Instagram, Izan ha reaparecido en la escena con un nuevo vídeo en las redes sociales: "Gracias por todo, me habéis subido mucho la moral y la felicidad", ha manifestado el menor.

Se trata de sus primeras declaraciones después de la polémica que ha conmocionado a todo el país. Con mucha vitalidad y una sonrisa imborrable, Izan ha tenido palabras de agradecimiento para todos: "Muchas gracias a todos los que me habéis enviado videos de felicitación por mi cumpleaños", dice en referencia a la intensa movilización en redes sociales estos dos días a la que se han sumado actores, artistas e 'influencers'.

Y continúa: "Gracias también por todo el apoyo después de lo que me pasó, me habéis subido mucho la moral y la felicidad". El menor fue víctima de maltrato escolar el día de undécimo cumpleaños y las redes se han volcado en él después del desgarrador vídeo que publicó su hermano.

Sin embargo, Izan ha reaparecido este viernes mucho más animado e incluso ha transmitido un mensaje para todos los niños que están pasando por la misma situación: "Pasad siempre de eso, y si se repite, seguid pasando y ya tomaréis medidas", aconseja Izan antes de despedirse con "un beso muy grande para todos".

‘El programa del verano’ entrevista a José Manuel Pérez, padre de Kira, una chica que sufrió acoso escolar y se suicidó, con el motivo de hablar sobre el mediático caso ocurrido con Izan. El padre se muestra decidido para pedir una ley en contra del acoso escolar.

En primer lugar, José Manuel habla sobre el caso de Izan: “Mi hija pronunció las mismas palabras que él, que no quería vivir más, lo que le pasó seguro que no es esporádico y viene de años atrás”. Después de esto, avisa: “Esto no es una broma, me parece muy bien que la Guardia Civil haya intervenido”.

Asimismo, el entrevistado habla sobre el problema del actual sistema educativo: “Necesitamos un cambio estructural, está basado en el siglo pasado. Llevo tiempo recogiendo firmas pidiendo una ley para el acoso escolar, se gestiona muy mal el tema de las inspecciones educativas, no se llama a las familias ni se les comunica nada".

Tras una pregunta de Joaquín Prat, el entrevistado hace aclaraciones sobre el funcionamiento de la ley en torno al acoso: “Si usted va a comisaría y su hijo tiene menos de 14 años no le van a tomar nota, le van a decir que se vaya a la inspección educativa. Si tiene más de 14 años le van a tomar nota, pero cuando usted vaya al centro a preguntar por el protocolo el colegio le va a responder negativamente por la ley de protección de datos”.