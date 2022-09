"No hay un diálogo entre ella y yo". Ortega Cano fue totalmente sincero sobre lo que estaba ocurriendo en su casa. El matrimonio hace semanas que no se habla y que duermen en camas separadas, tal como contó ella provocando el enfado del diestro. La tensión entre ambos era evidente y no parecían llegar a un punto de entendimiento. La ansiada conversación entre ambos tuvo lugar en directo en un programa de televisión. Ya es verano, el programa vespertino de Telecinco, logró el ansiado diálogo entre ambos. Y todo fue por casualidad.

Ana María Aldón llegó a trabajar como cada tarde. Ante las preguntas de los colaboradores trató de mostrarse firme y no contar más de la cuenta. "No vengo aquí a hacerle daño a mi marido, eso no quita que para defenderle a él y estar a su lado tengan que culparme a mí", decía. Su tibieza comenzaba a inquietar a los presentes en el programa pues resultaba difícil conseguir que se sincerase. Entonces ocurrió. La presentadora, Verónica Dulanto, dejó el teléfono con sonido y entró una llamada en directo. Era Aniceto, un familiar de Ortega. Anunciaba que el diestro quería hablar.

La presentadora se quedó boquiabierta ante la llamada y la curiosa casualidad: "Nunca dejó el teléfono con sonido", confesó.

La conversación en directo entre Ortega Cano y Ana María Aldón

El diestro entró en tono conciliador. Se le notaba tranquilo y lanzaba un mensaje claro: "Ni nadie es muy bueno ni nadie es muy malo". Y aclaraba algo de lo que se había especulado mucho en los últimos días en la prensa del corazón: "Todo no está tan bien cuando no hay un diálogo entre ella y yo". Reconoce que están cada uno por un lado. El diestro trataba de buscar un entendimiento por el bien del hijo que tienen en común, pero ella advertía que se habían sobrepasado límites que no estaba dispuesta a volver a pasar.

Ana María tiene claro que "Yo no voy a cambiar a nadie, ni le pido a nadie que cambie por mí" por eso no le pide a su marido que haga nada, ni tampoco espera nada de él: "No le pido que luche por mí, no espero nada, solo espero sanarme y ponerme buena".