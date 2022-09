Isa Pantoja está muy contenta con su nueva vida. De la mano de Asraf Beno, la hija de la Tonadillera se ha pronunciado en una entrevista con EsDiario de la relación con su madre y con su hermano.

Y es que tras las polémicas de Kiko Rivera, Isa Pi no quiere saber nada de momento del Dj. Según varios medios, Kiko habría intentado retomar la relación con su hermana, pero ella no ha aceptado: "Ahora no quiero tenerle en mi vida porque estoy muy tranquila y muy feliz. El tiempo lo demostrará todo. Me está dejando tiempo y eso está bien. Yo quiero que deje las cosas estar y punto", indicó. "Nunca me han gustado que la gente me fuerce a hacer algo que no siento, por eso he tenido tantos enfrentamientos con todo el mundo", explicó la influencer.

Sin embargo, siempre será su hermano, y ella lo sabe: "Yo le quiero porque es mi hermano y el día de mañana me puede necesitar para algo...".

También se ha pronunciado sobre el estado de salud de su madre: Está muy bien. La gira de conciertos le hace feliz y tener al público apoyándola también le hace feliz". Sin embargo, la hija de la Tonadillera no podrá estra con ella por tener que cuidar de su hijo Albertito: "Si no tuviera vida, seguramente estaría con ella, pero no puedo", zanjó.

Isa Pi se pronuncia sobre sus problemas de salud

Isa Pantoja no puede más. Así lo ha dejado claro en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales explicando su situación. Y es que la hija de la Tonadillera está preparando un reto que tiene junto a su pareja, Asraf Beno, de ganar una competición en su gimnasio local.

El resto es simple. Al igual que en muchos centros deportivos de España, cada local organiza una especie de juego de a ver quién corre más kilómetros en tanto tiempo. Por lo que parece, la pareja va primera en la lista de su gimnasio, pero el esfuerzo físico ha pasado factura a Isa P, que pide consejo a sus seguidores: "chicos, necesito que me ayudéis con una cosita que me ha pasado. Me duele mucho la rodilla de correr porque en nuestro gym han organizado una competición por parejas y se trata de la pareja que mas kilómetros haga en cinta. Nosotros vamos primeros, pero Asraf ha corrido muchísimo, yo lo he intentado, pero cómo no estoy acostumbrada, el sobreesfuerzo me ha hecho daño. Mañana vamos a estar todo el día allí metidos. No me he ido de vacaciones para ganar ese reto, para que veáis lo competitivos que somos. Necesito consejos".