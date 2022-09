Belén Esteban vuelve a 'Sálvame' después de sus vacaciones y para afrontar la la rutina después de muchos meses. Se ha sentado por segunda vez como colaboradora tras sufrir la rotura de tibia y peroné en directo, que le ha alejado de los platós y no ha dudado en hablar de todo lo que ha pasado.

A pesar de tener un verano complicado, Belén también disfrutó de la graduación de su hija y ha aprovechado para desconectar después de haber pasado por meses en los que ha estado baja de ánimo: "Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, pero ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida" terminaba confesando.

De esta manera, la vuelta de la Esteban está más cerca que nunca. Una reincorporación que se produce después de que su compañera, Chelo García Cortés volviese por la puerta grande tras haber estado recuperándose de la rotura que tuvo en la 'Sálvame Fashion Week'.

'Sálvame' estrena nuevo colaborador y, al inicio del programa, se encontraba escondido, camuflado entre nuestro público. Todos los asistentes vestían de la misma forma: con un mono y careta blancos mientras los colaboradores esperaban en el centro del plató pero... ¿De quién se trata?

Casi un centenar de colaboradores han pasado por el plató de ‘Sálvame’ y uno más está a punto de sumarse a la lista. El nuevo fichaje estaba infiltrado en el público porque su llegada puede provocar una auténtica tormenta en el equipo: tiene cuentas pendientes con algún colaborador, ha tenido enfrentamientos con varios de ellos y su llegada podría provocar la huida o fuga de uno o varios de sus nuevos compañeros.

Pero... ¿Quién será?

Durante la emisión de este vídeo, Belén Esteban observaba a Lydia Lozano “un pelín nerviosa” y ella confesaba que le “preocupa” perder su silla.

En ese momento, Belén hacía toda una declaración de intenciones: “Tengo gente enemiga pero creo que todos mis compañeros, tanto los que están aquí como en casa, estamos preparados para aguantar el que sea, nos guste o no”.

Eso sí, hay una excepción: “Yo solamente no me sentaría con una persona porque me debe 400.000 euros. Se llama Toño y hasta que no me los dé, no me voy a sentar con él”.