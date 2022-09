Belén Esteban regresó ayer a los platós de Sálvame para cumplir con su trabajo. La tertuliana, una de las más conocidas dentro del mundo del corazón, no se calló ni una.

Así lo anunciaba la colaboradora en su perfil de Instagram, en una publicación que iba acompañada de numerosas instantáneas de sus vacaciones: "De vuelta a casa. Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna que me ha dicho el médico, paseos y nadar. Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa 'Sálvame' con muchas ganas. Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, peor ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida".

La tertuliana se vio forzada a abandonar el programa tras un accidente que sufrió en una prueba física que le propuso el programa. En dicha caída, Belén se rompió la tibia y el peroné, lo que la ha dejado fuera del programa durante varios meses.

De hecho, la colaboradora no se pronunció hasta el pasado mes de julio, cuando concedió una entrevista a 'Sábado Deluxe', aunque aún acompañada de muletas. Ahora, la colaboradora cuenta los días para volver a su programa y se muestra entusiasmada y con ganas.

"Ya tengo ganas de volver. Tengo un alta por mejoría, así que ya puedo volver a trabajar, no tanto, pero quiero volver para que mi cabeza esté mucho mejor y recuperar mi vida normal", hizo hincapié la tertuliana, refiriéndose a un problema de salud mental que padece desde que se lesionó.

Y volvió con la escopeta cargada. tanto fue así que le dedicó unas palabras a Sofía Suescun: "Yo hay cosas que saben aquí y no voy a entrar. Si ella tiene que venir yo hay cosas que no quiero hablar. Si hablo de ella sé lo que va a pasar la semana que viene", comenzaba diciendo. "Yo he sido drogadicta desde hace 14 años y soy una persona nueva y renovada", insistió. Para zanjar el tema, que tampoco le quiso dar más vueltas, indicó: "Yo vivo en un adosado con escaleras, pero si viviera en una charca no tendría problema. Estoy muy feliz y puedo ir con la cabeza muy alta. Todo lo que tengo es mío y de mi hija".