Llegó el día. Después de semanas de espera, pronto se empezará a emitir el programa grabado en una granja de la Sierra de Cádiz. Es una de las grandes apuestas de Mediaset para este otoño, 'Pesadilla en el paraíso'. Entre los rostros conocidos que lucharán por salir adelante sin cosas tan básicas como electricidad, agua caliente o alimentos, Omar Sánchez, que parte - con permiso de Gloria Camila o Víctor Janeiro - como uno de los grandes favoritos a hacerse con la victoria.

Una aventura en la que pensábamos que entraría con novia, Raquel Lozano, aunque finalmente parece que no es así y según han revelado en 'Socialité', el surfero habría roto su incipiente relación con la exgran hermana para disfrutar del concurso sin preocupaciones, dejando en el aire su historia de amor hasta que salga del reality.

¿De qué va el programa? Famosos se van a enfrentar a un entorno rural, donde tendrán que convivir para convertirse en granjeros, van a vivir en un auténtico paraíso pero vana a pasar una auténtica pesadilla. Todo de mano de Lara Álvarez y Carlos Sobera, en el próximo reality de Telecinco, que se estrena próximamente.

Es un auténtico paraíso en plena Naturaleza, pero la ausencia de comodidades, la dureza de las tareas en la granja y los rigores de la convivencia constituirán un auténtico desafío para los concursantes que se convertirán próximamente en los moradores de este bucólico enclave y que protagonizarán ‘Pesadilla en El Paraíso’, adaptación del formato ‘The Farm’ que prepara Telecinco y que contará con Lara Álvarez y Carlos Sobera como presentadores.

¿Cuándo empieza el programa? El programa empieza a grabarse el 29 de agosto y se estrenará el día 15 de septiembre.

¿Quiénes participan? Pipi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila, Mónica Hoyos, Víctor Janeiro, Juan Alfonso Milán, Patricia Steisy, Marco Ferri, Alyson Eckmann, Daniela Requena, Dani García, Nadia Jémez, Israel Arroyo, Marina Ruiz, Xavier Font y Lucía Dominguín.

Pero hoy, Telecinco ha sacado un anuncio con las primeras imágenes del reality. En ellas se puede ver a Seisy yendo a hacer sus necesidades sin bragas. Al bajarse los pantalones se quedó totalmente desnuda: "Es que no me he traído las bragas", gritó.