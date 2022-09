Una de las presentadoras más históricas de TV3 ha confesado que padece un tumor cerebral. Estamos hablando de Fina Brunet, una periodista que lleva trabajando desde los años 80 en la cadena catalana. la presentadora ha trabajado en Telenotícies Cap de Setmana, Bon dia Catalunya, Telenotícies Comarques, Els matins, La Marató de TV3 o Tres senyores i un senyor,. La catalana ha compartido plató con gente conocida a nivel nacional como Susanna Griso.

En una entrevista para Radio Catalunya, Brunet comentó que estaba atravesando por el momento más difícil de su vida tras recibir el mal diagnóstico. Con 60 años, la periodista confesó que “ahora me encuentro bien, pero la vida me ha cambiado desde otoño del año pasado. Empecé a ver que mi cabeza no regía muy bien”.

“No terminaba de encontrar las palabras. Todavía aún se me atascan. Busqué a un especialista y me dijo que tenía una mala pieza en el telar. Tenía un tumor en la cabeza. De momento estoy bien, contenta. El diagnóstico fue un tumor cerebral en el lado izquierdo que me afecta al habla y a la memoria. Cuando salí de la operación querían saber cómo estaba. Me decían: ‘Di nombres de plantas’. Yo decía ‘rosa’ y de ahí no salía”.

Pero, a pesar de haber tenido buenos resultados de la operación Brunet asegura que está aprendiendo todo de nuevo: “Tienes que practicar. Intentaba leer, se me juntan las letras. He perdido vista con la medicación. Tengo que leer, tengo que escribir, tengo que trabajar para que se vaya regenerando todo”.

Peor una de las cosas que más le molesta es "no poder hablar como lo hacía antes": “No es tanto la enfermedad o el tratamiento, sino que yo, que soy de hablar, que nací con la boca abierta, cuando no te sale te da una rabia inmensa. Y esos son los únicos momentos que me da rabia, lloro y pienso: ‘¿Y qué? Mira cómo te han quedado los ojos’. Me castigo a mí misma y me digo: ‘Qué tonta eres’”, agregó.