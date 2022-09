El estreno de la nueva docuserie de Rocío carrasco está dando mucho de qué hablar. tanto es así, que la mayoría de los famosos de Telecinco se están empezando a proonunciar a través de las redes sociales.

Fue el caso de Adara Molinero, una ex de Gran Hermano que quiso hacer alusión a la serie de la hija de Rocío Jurado. Ella misma, en un tuit puso lo siguiente: "Si yo tuviera que hacer un documental sobre mi vida lo tendría muy chungo porque no me acuerdo de nada", indicó.

Sus seguidores han querido contestar a estas palabras: "No hace falta, ya haces cada día historia de tu vida, a la hora del documental, no tendrás nada nuevo que contar. Ya me lo imagino, 'que si me hice esto que si me hice lo otro, que si lloro porque me deja el novio, que ahora voy detrás, hoy mi padre, mañana no, que grito, bla bla y poco más'", indicó un seguidor a través de su cuenta en la red social del pájaro azul.

Adara Molinero rompe con su pareja

Las relaciones suelen durar poco entre los concursantes de los realities españoles. Es el caso de Adara Molinero y Rodrigo Fuentes, quienes han decidido ponerle punto y final a su relación.

Adara Molinero es una de las concursantes de reality e influencer más seguidas de nuestro país. La ganadora de GH VIP 7 también encontró su hueco en Secret Story donde se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la edición. Pues la ex participante ha anunciado la ruptura a través de las redes sociales y estas se han pronunciado sobre el tema.

Y no es la primera vez que rompen su relación. A finales de Julio del año pasado, la pareja nos sorprendía con un impás. La enésima que protagonizaba la pareja y, al parecer, la definitiva al no poder superar sus diferencias. "Aunque todo llegue a su fin, fue muy bonito", publicaba el influencer en sus redes mientras que Adara borraba todas las fotos en la que aparecía su ya ex novio.

Dos semanas después de que sus vidas emprendieran caminos diferentes, Ibiza los volvió a unir. Allí coincidieron Adara y Rodri al elegir la isla que más rostros conocidos tiene por metro cuadrado para pasar unos días de descanso. Eso sí, la pareja lo hizo por separado en compañía de sus respectivos amigos. Adara disfrutó de un divertido día de playa, pero, de momento, ni rastro de Rodri en esa cala.

A la vista de la trayectoria que han llevado desde que comenzarán su relación, con tantas idas como venidas, no nos sorprendería que una reconciliación estuviera cerca. Y así fue. ¿Será igual esta vez?