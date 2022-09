Mar Flores es una modelo muy reconocida en nuestro país. Pero sus romances fueron muy sonados, sobre todo los que mantuvo con Alessandro Lequio y con Cayetano Martínez de Irujo. La madrileña tuvo varios hijos, aunque ninguno con los antes mencionados.

Sin embargo, uno de ellos se enfrenta a 9 años de cárcel por un presunto delito de estafa continuada por el que será juzgado en los próximos días. Estamos hablando de Carlo Constanza, el actor de la serie Toy Boy, pareja de Michelle Calvo.

El actor se enfrenta a un juicio inminente por la presunta estafa de 92.900 euros sustraídos a través e un negocio de compra venta de coches de lujo. Él se ha intentado defender: "Carlo dice que su socio le engañó, pero el socio no figura por ninguna parte y no ha firmado nada", apunta.

Cayetano Martínez de Irujo desvela en la Sexta qué partido político quiso ficharlo

"Tú tendrías que estar en el Congreso, Cayetano", le dijo Rufián a Martínez de Irujo, que hizo una confesión: "Me gustaría, la verdad". No obstante, aseguró que no sabe a qué partido le gustaría unirse: "Sinceramente, no lo sé". Aunque nunca ha tenido "ninguna propuesta en firme", recordó que sí ha sido "tentado" en alguna que otra ocasión.

El portavoz de ERC en el Congreso intentó sonsacarle más detalles y puso a Vox sobre la mesa, pero Martínez de Irujo aclaró el partido de Santiago Abascal no se ha puesto en contacto con él: "No, no, Vox no. Además, con Vox no entraría. Ni con Vox ni con Podemos, no me gustan los extremos". "Cada uno en su estilo, tampoco los comparo", matizó después.

Fue Daniel Guzmán quien resolvió la incógnita: "La propuesta viene de Ciudadanos". Con una leve sonrisa en la cara, al hijo de la duquesa de Alba no la quedó más remedio que confirmar la teoría del actor: "Fue una cosa leve, una tentación leve".

Acto seguido, reveló el motivo por el que no estuvo dispuesto a llevar a cabo su fichaje por el partido naranja. "Siempre he pensado que mi posición era tan fácil de atacar gratuitamente que no podía meterme ahí", confesó.