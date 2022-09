Jorge Javier Vázquez está pasando unas vacaciones marcadas por los imprevistos. Después de lo que le pasó a su llegada a Perú, el presentador de Telecinco ha desvelado qué le ha ocurrido en su viaje a África en las stories de su cuenta oficial de Instagram.

Mostrando los bellos amaneceres de Botsuana y tirando de su particular humor, el comunicador ha contado que le han perdido el equipaje con su ropa: "Grábame de lejos que llevo cuatro días sin maleta".

El conductor de ‘Sálvame’ también ha aprovechado que su estancia en Botsuana para acordarse irónicamente del Rey Juan Carlos, ya que en dicho país africano se rompió la cadera mientras caza elefantes: "Y entonces, cuando niños, niñas y niñes de hoy sean mayores el día de mañana se preguntarán, ¿y por qué el rey Juan Carlos acabó viviendo en Abu Dabi? Y los libros de texto se tendrán que remontar a Botswana".

Este no ha sido el único incidente que ha tenido Jorge Javier en sus vacaciones. A medidos de agosto, el presentador tuvo que ser ingresado en un hospital de Perú durante sus vacaciones estivales, según ha informado el propio presentador en su cuenta oficial de Instagram.

"Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué sé yo. Una fiesta", afirma el comunicador, que ya ha recibido el alta y ha podido retomar con el viaje que tenía previsto.

"La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente cerraron antes. Me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón", sentencia Jorge Javier Vázquez en esta publicación.