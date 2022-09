Llegó el día. Después de semanas de espera este lunes comienza en una granja de la Sierra de Cádiz la grabación de una de las grandes apuestas de Mediaset para este otoño, 'Pesadilla en el paraíso'. Entre los rostros conocidos que lucharán por salir adelante sin cosas tan básicas como electricidad, agua caliente o alimentos, Omar Sánchez, que parte - con permiso de Gloria Camila o Víctor Janeiro - como uno de los grandes favoritos a hacerse con la victoria.

Una aventura en la que pensábamos que entraría con novia, Raquel Lozano, aunque finalmente parece que no es así y según han revelado en 'Socialité', el surfero habría roto su incipiente relación con la exgran hermana para disfrutar del concurso sin preocupaciones, dejando en el aire su historia de amor hasta que salga del reality.

Los concursantes de ‘Pesadilla en El Paraíso’ ya están en la granja, metidos en faena y adaptándose a su nueva vida, muy distinta a la que están acostumbrados. No tienen apenas comodidades: ni luz, ni agua caliente, tienen que dormir en camastros… Además, para poder comer tendrán que trabajar muy duro y cuidar muy pero que muy bien a los animales que les harán compañía en esta aventura. Pero eso parece todas las dificultades no van a impedir que el amor surja, como ya nos ha avanzado Lara Álvarez.

La presentadora ya está en Jimena de la Frontera, en Cádiz, viendo de primera mano cómo los concursantes han empezado la aventura… y también siendo testigo de excepción de las penurias que les esperan.

En la rueda de prensa de presentación de ‘Pesadilla en El Paraíso’, que se estrena este jueves a las 21:55 h., Lara Álvarez nos ha dado muchos detalles sobre el programa. Además, nos ha explicado el importante papel que tendrá el capataz en el concurso y que, entre otras cosas, podrá disfrutar de una cómoda habitación con baño propio. Además, ¡podrá compartirla con alguno de sus compañeros si así lo desea!

Los granjeros no solo tendrán que superar la gran prueba que es la convivencia, sino que también se enfrentarán a la falta de comodidades: no tienen luz, agua caliente, tecnología… y sus camas seguro que no se parecen en nada a las que tienen en casa. Lara Álvarez ha podido probarlas y su reacción deja muy claro lo mal que lo van a pasar los concursantes.

La presentadora nos ha hecho un tour por la granja y, entre otros espacios, nos ha enseñado la estancia en la que los concursantes tendrán que descansar por las noches. Se ha sentado en uno de los camastros y su cara nos ha dejado perfectamente claro que no se trata del colchón más cómodo del mundo. “No es viscoelástica, ¿no?”, ha comentado, entre risas.

A pesar de lo dura que parecía la cama, para Lara Álvarez eso no sería lo peor de tener que vivir en una granja como la del reality. Para ella, el mayor reto sería no tener agua caliente ya que llevaría muy mal no poder darse una buena ducha después de un duro día de trabajo.