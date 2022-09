Rocío Carrasco ha manifestado en multitud de ocasiones que sus padres sí que estaban enamorados y que habrían vuelto a a estar juntos de no ser por las circunstancias. Unas declaraciones que Raquel Mosquera, viuda del boxeador, negó en varias ocasiones. aquel asegura que Rocío Jurado sí quiso volver con Pedro Carrasco, pero este no quiso retomar la relación porque se les había acabado el amor. La colaboradora ha dejado claro: "Me lo contó Pedro, pero también lo sabía Juan de la Rosa" y que esto se produce en dos ocasiones: "Que yo supiese, dos veces. Una de las veces me lo dijo Pedro y otra, pues hablando Pedro y Juan de la Rosa hablaban de ello, que me tenía que presentar a Rocío Jurado".

Ayer por fin se estrenaron los capítulos 3 y 4 de la docuserie de Rocío Carrasco, En el Nombre de Rocío, y se supo la verdad sobre el testamento de Pedro Carrasco. La hija de Rocío Jurado destapó todas las supuestas mentiras de Raquel Mosquera y quiso mandarle un aviso a la peluquera: "Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer con los trofeos de mi padre porque te demando", insistió en un par de ocasiones Carrasco. Esto vino a consecuencia de unas declaraciones de Mosquera en Ya es Mediodía en las que decía que todo lo que tiene del boxeador se lo dará a sus nietos, es decir, a los hijos de Rociíto con los que su madre no tiene relación.

Telecinco sigue intentando hacer todo lo posible para poner fin a su crisis de audiencia. Tras anotar durante el mes de agosto un mínimo histórico, la cadena de Mediaset ha decidido lanzar lo antes posibles sus principales apuestas para el mes de septiembre. Por esta razón, dos de sus grandes formatos verán la luz la próxima semana.

Durante la tarde y la noche del viernes, Telecinco anunció qué dos formatos serán los primeros en estrenarse de forma inminente. El próximo lunes, a las 22:00 horas, llegó a la cadena la octava edición de 'Got Talent'. En las nuevas entregas Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y paula Echevarría seguirán buscando a los mejores artistas de diferentes disciplinas a nivel nacional.

Para la emisión de los capítulos 3 y 4 de 'En el nombre de Rocío', la hija de 'La más grande' visita el plató para destapar todas las mentiras de Raquel Mosquera y contar cómo fue realmente la relación de la peluquera con su padre. Tras ver el episodio de la docuserie en la que Rocío Carrasco hablaba de ella, Raquel Mosquera le escribió una carta que publicó en sus redes sociales:

"No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir o insinuar, no sé qué es peor, que yo ejercí la prostitución en Alemania. Cuando se miente y no se contrastan las informaciones, suelen ocurrir estas cosas. Ya no saben que decir o inventar para desprestigiarme y desacreditarme", comienza el texto. "A ver si te enteras, payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres hasta los seis años con mis queridos padres, que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada. Como así lo hago yo, ya que así me enseñaron a mí y yo también hago con mis hijos. Y así también tus padres te enseñaron a ti, cosa que tú no haces y no aprendiste del ejemplo".

En plató, Rocío no ha dudado en responder a estas palabras: "Tonta y cortita eres tú, además de un montón de cosas. Si tu has utilizado lo que yo he dicho de Alemania para asociarlo con algo tan horroroso y sumamente zafio como la prostitución, yo no conozco a ninguna niña ni de 3 ni de 6 años que ejerza la prostitución", ha dicho la hija de Pedro Carrasco mirando a cámara.

"No te vayas a lo que te interesa irte. Por ahí no va. Cuando digo lo de Alemania lo digo porque cuando tú estás allí con tus padres, allí ya se te diagnostica tu problema y te tienes que volver para que los médicos de España te traten. Tú tienes una historia mucho más interesante, incluso de novela, que la mía, vida. No te inventes la mía, simplemente cuenta la tuya", le ha dicho Rocío.