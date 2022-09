Si este miércoles fuimos testigos de cómo José Ortega Cano y Ana María Aldón acompañaban a su hijo al bus del colegio, ahora hemos visto como padre e hijo comparten la afición de montar en bicicleta. Padre e hijo han disfrutado de tiempo juntos y han aprovechado para derrochar complicidad, demostrando que están de lo más unidos. Y es que si hay algo que siempre ha dejado claro la colaboradora es que su todavía marido es un 'padrazo'.

En estas imágenes podemos ver como el torero entrena en bicicleta junto al pequeño José María para evadirse de los problemas en su matrimonio. El diestro salía a dar un paseo en bicicleta con su hijo pequeño y se mostraba sonriente de ver como el pequeño disfrutaba con la nueva adquisición. Con camisa azul, un pantalón chino y bien equipados ambos con el casco reglamentario, Ortega intentaba seguir el ritmo de su hijo con cierta dificultad.

El pasado fin de semana el padre de Gloria Camila entraba en directo en 'Ya es verano' para pedir una formalidad en la situación tan delicada que está pasando con Ana María Aldón. Con estas palabras del torero parecía que la situación matrimonial podría arreglarse, pero sin embargo ayer nos despertábamos con una exclusiva de la hija de la diseñadora arremetiendo contra todos los familiares que han hecho daño a su madre.

A pesar de que ya hemos visto juntos a Ortega y Ana María, parece que la cosa sigue estando muy tensa entre ambos y que el motivo de su unión fuese el bienestar de lo que más quieren: su hijo. Mientras todo sigue igual, el torero sigue disfrutando del tiempo libre junto con el pequeño José María que, a juzgar por las imágenes, exprime al máximo cada momento con su padre.

La doble cara de Ana María Aldón

Alessandro Lequio comparece en ‘El programa del verano’ para dar nueva información sobre la actitud de Ana María Aldón. Parece ser que la mujer de Ortega Cano tiene una doble cara a la hora de actuar. El colaborador es tajante en torno a Ana María Aldón: “Las cosas entre el matrimonio están mal, la cara de dolorosa de Ana María Aldón es una pose, cuando no hay cámaras está sonriente”. A estas palabras reacciona Paloma García-Pelayo: “Te falta muchísima información para decir eso”. A esto vuelve a contestar Alessandro Lequio: “Créeme que mi información es muy buena, mi fuente es muy fiable”.

Marisa Martín Blázquez tampoco duda en responder a la información del italiano: “Yo me he encontrado personalmente con ella y la primera impresión que tuvo conmigo fue echarse a llorar, una persona que se muestra bien no actúa así, me abrazó y empezó a llorar”.

Por último, Joaquín Prat hace un pequeño resumen de lo último que está ocurriendo en la vida de Aldón: “Ana María no está contenta con la entrevista de su hija, otras fuentes dicen que lo ha hecho en convivencia con su madre, no sé quién tiene razón, lo que sé es que alude a Conchi, la hermana del marido de su madre”.