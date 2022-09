Gran Hermano es el reality por excelencia de la televisión nacional. Sus más de 15 ediciones lo respaldan, y los datos de audiencia, también. Pero los concursantes de dicho programa suelen caer en el olvido en su gran mayoría.

Hace un mes conocíamos la triste noticia: Miguel Ángel, más conocido como el 'Pulpillo' de 'Gran Hermano 8', se encuentraba en el hospital después de que hace unos días sufriese un grave atropello en Roquetas de Mar. Era el 'Diario de Almería' quien daba la noticia e informaba del estado de salud del exconcursante del reality que por lo que se sabe aún sigue en el hospital debido a las heridas provocadas por el accidente.

Según informa el citado medio, Miguel Ángel estaría paseando por una urbanización de la localidad cuando al pasar por un paso de cebra fue arrollado por un conductor extangero de unos 60 años. Los testigos de la zona dicen que el conductor incumplía la velocidad permitida y tras atropellar a 'Pulpillo' de dio a la fuga empotrándose contra una palmera a los pocos metros.

Los vecinos avisaron a los servicios de emergencia de lo ocurrido e inmediatamente trasladaban a Miguel Ángel y el conductor (del que se desconocen datos) al hospital. Este último era dado de alta casi de inmediato y era presentado al juzgado de guardia de Roquetas de Mar, según han confirmado fuentes municipales, que han concretado que aún se está a la espera de los resultados de las pruebas de alcoholemia y estupefacientes.

Por su parte, 'Pulpillo' se quedaba ingresado en el hospital, donde aún permanece, debido a las heridas de gravedad. De momento no se sabe nada más sobre su estado de salud pero al parecer el concursante de 'Gran Hermano 8' estaría grave.

Una ex Gran Hermano se sincera: "No me acuerdo de nada"

El estreno de la nueva docuserie de Rocío carrasco está dando mucho de qué hablar. tanto es así, que la mayoría de los famosos de Telecinco se están empezando a proonunciar a través de las redes sociales.

Fue el caso de Adara Molinero, una ex de Gran Hermano que quiso hacer alusión a la serie de la hija de Rocío Jurado. Ella misma, en un tuit puso lo siguiente: "Si yo tuviera que hacer un documental sobre mi vida lo tendría muy chungo porque no me acuerdo de nada", indicó.

Sus seguidores han querido contestar a estas palabras: "No hace falta, ya haces cada día historia de tu vida, a la hora del documental, no tendrás nada nuevo que contar. Ya me lo imagino, 'que si me hice esto que si me hice lo otro, que si lloro porque me deja el novio, que ahora voy detrás, hoy mi padre, mañana no, que grito, bla bla y poco más'", indicó un seguidor a través de su cuenta en la red social del pájaro azul.