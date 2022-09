Ayer comenzó Pesadilla en el Paraíso. El nuevo reality de Telecinco, a pesar de tener poca audiencia, dejó varios momentazos. Sin embargo, los momentos más tensos se vivieron en el plató conducido por Carlos Sobera.

La noche no empezaba bien. En las primeras imágenes correspondientes a los concursantes llegando a lo que va a ser su nuevo hogar por los próximos dos meses se pudo ver a un Omar Sánchez muy abierto a conocer el amor. Esto no gustó nada a la que es su actual "pareja", Raquel Lozano. "Él es así. Todos creéis que es muy bueno, pero la verdad irá saliendo a la luz. A mí me ha utilizado", indicaba la televisiva.

Unas imágenes después, Raquel Lozano se echó a llorar desconsolada. Lo había provocado Nagore Robles al decirle que la actitud de Lozano estaba siendo de "despechada": "Me parece muy fuerte que otra mujer me diga esto", criticaba. Sin embargo, poco a poco, Lozano fue revelando la verdad: "Yo a Omar lo quiero mucho pero no ha olvidad a Anabel", aseguró.

Y tras este momento, la primera prueba del concurso comenzaba. En ella tenían que dividirse en cuatro grupos de cuatro personas para conseguir desenredar unas cuerdas y conseguir salir. Sin embargo, Pipi Estrada decidió hacer trampas lo que ocasionó que descalificasen a dos equipos.

Lógicamente, el resto de participantes se mosqueó. Pero el groso de la discusión lo protagonizaron Estrada, Gloria Camila y Alyson Eckmann. Empezaban La hija del torero y el gijonés discutiendo, aunque el periodista terminaba pidiendo perdón. Sin embargo, la joven no las aceptaba y la americana intervenía: "Por tu culpa nos han descalificado a todos, eres un tramposo y un egoísta". Pipi no salía de su asombro y le replicaba: "Que eres, ¿la fiscal?",