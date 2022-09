Llegó el día. Después de semanas de espera hoy comienza en una granja de la Sierra de Cádiz una de las grandes apuestas de Mediaset para este otoño, 'Pesadilla en el paraíso'. Entre los rostros conocidos que lucharán por salir adelante sin cosas tan básicas como electricidad, agua caliente o alimentos, Omar Sánchez, que parte - con permiso de Gloria Camila o Víctor Janeiro - como uno de los grandes favoritos a hacerse con la victoria.

Una aventura en la que pensábamos que entraría con novia, Raquel Lozano, aunque finalmente parece que no es así y según han revelado en 'Socialité', el surfero habría roto su incipiente relación con la exgran hermana para disfrutar del concurso sin preocupaciones, dejando en el aire su historia de amor hasta que salga del reality.

Los concursantes de ‘Pesadilla en El Paraíso’ ya están en la granja, metidos en faena y adaptándose a su nueva vida, muy distinta a la que están acostumbrados. No tienen apenas comodidades: ni luz, ni agua caliente, tienen que dormir en camastros… Además, para poder comer tendrán que trabajar muy duro y cuidar muy pero que muy bien a los animales que les harán compañía en esta aventura. Pero eso parece todas las dificultades no van a impedir que el amor surja, como ya nos ha avanzado Lara Álvarez.

Y ayer, en la primera gala, ya hubo sorpresas. Pero uno de los momentos más tensos se vivió con una fuerte discusión entre Pipi Estrada y Gloria Camila, la hija de Ortega Cano. El periodista, ejerciendo su labor, preguntó de más sobre el matrimonio de los padres de la joven, cosa que no pareció agradar a Ortega. "¿Tienes que hacerme estas preguntas aquí, en este concurso? Esto no es Sálvame", criticó la joven. Sin embargo, el gijonés no cesaba en su empeño de rascar información, hasta que vio que la hija de Rocío Jurado se enfadaba: "Ahora entiendo a Ana María Aldón", dijo Estrada, lo que provocó que Gloria Camila abandonase la sala.

Pasados unos minutos, Pipi se dirigió a otra de sus compañeras para explicarle la situación: "Es el precio que tienen que pagar por ser famosos. Quieren ir de blanco y cruzar el barro sin mancharse", indicó el gijonés.