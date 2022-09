El pasado miércoles, la revista Semana aseguraba que Carlo Costanzia había sido acusado de estafar más de 90.000 euros y se enfrentaba a una condena de 9 años de prisión. Un día más tarde, el actor ha lanzado un comunicado en el que reconocía los hechos y dejaba clara su situación, asegurando que "no ha habido intención de engañar o causar daño económico a ninguna persona".

Además, dicho comunicado termina con la confirmación de que "todas las partes implicadas han llegado a un acuerdo" que ya se ha trasladado al juzgado, del que esperan su ratificación para "zanjar este desagradable episodio", para que este procedimiento judicial quedara resuelto.

A pesar de que la madre del actor, Mar Flores, no había querido hablar hasta el momento, ha decidido romper su silencio para asegurar que su hijo "está fenomenal". A pesar de que la modelo no ha querido aclarar si es cierto que el responsable del delito de estafa sería el socio de su hijo y no él: "Está zanjado el tema en un comunicado".

Una vez aclarado el asunto, la modelo ha salido de un restaurante muy sonriente con un elegante conjunto blanco brocado y sin querer dar más declaraciones. Mar Flores ha evitado comentar qué opina en torno a la nueva relación de su primogénito con la actriz Michelle Calvó.

Carlo Costanzia emite un comunicado para aclarar las últimas informaciones

"Deseo aclarar que el verme implicado en dicha causa obedece a la utilización de una sociedad de la que soy administrador en un negocio que entendía lícito" reconociendo así los hechos de los que se le acusa, pero asegura que "no ha habido intención de engañar o causar daño económico a ninguna persona".

Por eso, el hijo de Mar Flores ha confirmado que "toda responsabilidad económica derivada de dicha causa ha sido reparada y satisfecha íntegramente, encontrándose la misma consignada en el juzgado" por lo que el actor había solucionado los problemas acosionados a los damnificados de esta estafa continuada.

El comunicado termina con la confirmación de que "todas las partes implicadas han llegado a un acuerdo" que ya se ha trasladado al juzgado, del que esperan su ratificación para "zanjar este desagradable episodio". De esta manera, Carlo ha roto su silencio a través de este escrito y ha dejado claro que ya estaría resuelto este "procedimiento judicial en el que desafortunadamente me he visto involucrado".