El nuevo proyecto profesional de Chanel Terrero tendrá el nombre de Disney. La representante de España en Eurovisión 2022 cantará parte de la BSO de 'Pinocho', la nueva película de acción real de la factoría de animación, según ha desvelado este lunes a través de un comunicado y de sus publicaciones en las redes sociales.

La interpretará el clásico tema 'La estrella azul', que formará parte de los créditos finales de la película para España, que se estrenará el próximo jueves 8 de septiembre. El tema es la versión en español de la canción original 'When You Wish Upon A Star', interpretada por la nominada al Premio de la Academia Cynthia Erivo en su versión original.

"Que Disney me llamase para cantar este tema que cala tanto y que todo el mundo reconoce me pareció un reto brutal y me hizo muchísima ilusión. Lo he cogido con muchas ganas y mucho respeto”, dice Chanel sobre esta nueva canción, que también verá la luz el próximo día 8 de septiembre.

La noticia llega después de que Chanel Terrero se desvinculase del que iba a ser su primer gran proyecto tras triunfar en el Festival de Eurovisión 2022. La cantante y actriz no será finalmente la protagonista de 'MALINCHE', el nuevo musical de Nacho Cano, que narra la historia de amor entre La Malinche y Hernán Cortés durante la conquista de América, según informa la edición web de ABC.

También ha tenido que cancelar su aparición en la nueva temporada de la serie UPA Dance, en la cual iba a ejercer un rol protagonista. Según un conocido portal de noticias, el motivo ha sido por "falta de tiempo".