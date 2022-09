Antonio David Flores vuelve a la carga. Tras permanecer unos meses callado en el que ha disfrutado de las vacaciones junto a su actual pareja, la periodista Marta Riesco, ha decidido dar su opinión sobre el nuevo documental de Rocío Carrasco en Telecinco, "En el nombre de Rocío". El exguardia civil utiliza su canal de Youtube para lanzar una "carta abierta a Rociíto" en la que carga duramente contra su decisión de "reescribir la historia".

"Lo llaman 'en el nombre de Rocío" cuando debería titularlo 'ahora es tarde, señora'", comienza Antonio David Flores su alegato en contra de la madre de sus hijos. "Craso error hablar en nombre de personas que ya no están entre nosotros y que no pueden poner en entredicho tu versión", continúa. El ex de la hija de Rocío Jurado cree que "hay hemeroteca de sobra para desmentir tu versión" y la critica por no seguir el ejemplo de sus padres: "Si hay algo que avala la calidad humana que tienen los abuelos maternos de mis hijos es que no hablaron nunca de sus miserias por dinero y tenían como estandarte la unión familiar".

El tono de Antonio David se va endureciendo a medida que avanza en la lectura de la carta. Mirando a cámara espeta: "Rociíto, ¿sabes lo que es la unión familiar?". No deja nada por decir y se atreve con la actual pareja de Carrasco. "¿Has leído alguna vez los testimonios de las dos últimas novias de Fidel Albiac, de cómo era su modus operandi con las familias?", le pregunta.

Para terminar, le pide a Rocío Carrasco que sea valiente y cuente la verdad. Asegura que toda su familia la ha querido y la ha cuidado. "Ahora que has saneado tus cuentas y vuelto a la televisión, sé feliz", le comenta.

Violencia de género

"Tu vida es una mentira desde hace 25 años", sentencia Antonio David sobre el contenido de los dos documentales que ha grabado su exmujer para televisión. Sobre el primero, el que más les afecta, lanza un mensaje claro: "Has ido de abanderada de violencia de género, cuando no lo eres porque la justicia ha dicho que no eres una mujer maltratada".

Para concluir su misiva agradece a la "marea azul" -seguidores de su versión- todo el apoyo y asegura: "Yo me rebelo".

Crítica a Telecinco

La Fábrica de la Tele tampoco se libra. Se mete con Telecinco y sus imputaciones. Además, recuerda que ella los "cosió a demandas" por cosas que dijeron de ella en el pasado. Le reprocha que ahora "en vez de escupirles a la cara, te haces fotos con ellos y comidas, cenas y barbacoas".

El excolaborador de la cadena achaca la pérdida de audiencia a la emisión del primer documental de Rocío Carrasco, "Contar la verdad para seguir viva", en el que contaba cómo fue su relación con el padre de sus hijos. "Han provocado el rechazo de la gente", dice. Sobre esta segunda parte, se ríe de la poca aceptación que ha tenido el último capítulo y concluye: "todo lo que hacen es rechazado por la audiencia".

Además, culpa a Rocío Carrasco de la desaparición de otros rostros conocidos de la cadena, como Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez.