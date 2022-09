Raquel Lozano se sentaba este viernes en el 'Deluxe' para desmontar a Omar Sánchez. Todo comenzó el pasado jueves cuando la veíamos en el plató de 'Pesadilla en El Paraíso' donde se mostraba muy molesta con 'el negro' por cómo había roto su relación sentimental y aseguraba que se había sentido 'manipulada'... Sin más, las redes sociales ardían porque no entendían porqué la colaboradora hablaba así de él cuando solamente habían estado conociéndose un mes.

En el plató del 'Deluxe', Raquel enseñó las conversaciones que ha tenido con Omar durante estos meses y lo cierto es que nos quedamos boquiabiertos. Especialmente cuando escuchamos un audio de 'el negro' en el que le aseguraba estar encantado de compartir su vida con ella.

Raquel confesó además que se enteró por televisión de que Omar no quería seguir con ella, ya que la despedida que tuvieron los dos por teléfono fue de lo más cariñosa y él le aseguraba que quería seguir viéndola cuando acabase el concurso. Algo que no se sabía y que explicaría el enfado que tiene la colaboradora.

Omar empezó a hablar con Raquel en 2017, cuando todavía no había comenzado su relación sentimental con Anabel Pantoja. Después hubo un parón y este verano volvieron a conocerse... por lo que la colaboradora e invitada del 'Deluxe' tiene el presentimiento de que siempre ha querido aparecer en televisión.

Además, Raquel ha dejado al descubierto lo interesado que es Omar y cómo tiene todo planeado para comercializar en los medios de comunicación con su vida privada: "Cuando nos hacíamos carantoñas Omar me decía: "esto son 20.000 euros en una revista". Y es que la colaboradora ha dado el paso de hablar públicamente porque no soporta cómo la han dejado en televisión: "Me han tachado de fría, montajista y manipuladora pero a la que han utilizado ha sido a mí".

En cuanto a la famosa coincidencia de estar en Ibiza cuando Anabel y Yulen Pereira también estaban, Raquel aseguró que "Omar quiso venir conmigo a Ibiza cuando se enteró que Anabel estaba allí" por lo que al parecer todo ha sido una estrategia de Omar para continuar en el candelero y seguir comercializando con su vida.