"No os creáis todo lo que se dice por redes". Con estas palabras negaba una famosa cantante española su posible participación en "Supervivientes". La artista hizo esta afirmación en sus redes sociales después de que se corriese un bulo en el que decían que iba a ser una de las próximas participantes.

La artista en cuestión no es otra que Tamara Valcárcel, conocida artísticamente como Tamara. La artista, niet de Rafael Farina y que gozó de gran éxito en los años 90 del pasado siglo después de su paso por "Lluvia de estrellas", participó en la anterior edición de "Masterchef Celebrity". De hecho, fue la primera expulsada del programa, y en el momento de abandonar las cocinas reconoció con tristeza que tenía muchas esperanzas puestas en el programa para relanzar su imagen, ya que, dijo, no estaba pasando por su mejor momento en lo económico.

Quizás por ese motivo hay quien ha apuntado que podía ser una de las próximas participantes del "reality" de Telecinco "Supervivientes". Y el caso es que la cosa ha corrido como la pólvora por internet. Tanto, que ha llegado a oídos de la propia Tamara que no ha dudado en negarlo a través de su cuenta oficial de "Instagram". "No seré concursante de Supervivientes. No os creáis todo lo que se dice por redes", escribió sobre un fotomontaje en el que ya aparecía ella misma como participante.

Hasta ahora, Tamara ha sacado a la venta once discos de estudio. El primero y el tercero llegaron a ser número uno de ventas en España. Si bien, desde 2015 no edita un nuevo trabajo.

Supervivientes se ha convertido en el buque insignia de Telecinco. No en vano es el programa que más audiencia consigue en todo el año de cuántos se emiten en Mediaset. Además este concurso de superviviencia permite algo que hace muy bien Telecinco: que todo el resto de programas vivan de lo que se habla en los platós de Supervivientes haciendo casi imposible que pase un día entero sin que por una cosa o por otra en todos los programas de la cadena se acabe hablando de alguna polémica que surja en la isla.