Telecinco ha decidido "prescindir" de Marta Riesco. La periodista tenía preparado un reportaje sobre el ciberacoso que, finalmente, no será emitido este domingo como estaba previsto, pues la actualidad británica, tras el fallecimiento de Isabel II, copará el programa.

Todo se fraguó con un tuit publicado el pasado 8 de septiembre por la propia Marta Riesco. "¡Hola! ¿Alguien de mi batallón de haters habitual estaría dispuesto a dejar de esconderse tras su perfil falso y mantener una conversación cara a cara conmigo? Interesados respondan a este tweet", escribió en un mensaje que, a juzgar por lo siguiente que publicó, no obtuvo mucho éxito. Fue lo que sigue: "Mucho cachondeo con mi petición, pero ni un solo hater dispuesto a decirme a la cara lo que escribe cuando se esconde detrás de un perfil y una foto falsa. Haters del mundo nos va a quedar un reportaje precioso con vuestra participación, queremos saber qué hay detrás".

Las palabras de Riesco dejaban poco lugar al misterio. Claramente, la reportera estaba preparando un reportaje sobre el acoso en redes sociales. Dio cuenta de ello un día después, cuando subió un vídeo a Instagram en el que se le podía ver en la asociación "Stop haters".

Todo apuntaba a que el trabajo periodístico de Marta Riesco se iba a "estrenar" este fin de semana. Pero, tal y como ella misma adelantó por la mañana, no será así. "Me han comunicado que hoy no va a salir el reportaje de los haters porque el programa va a estar enfocado en la Reina (refiriéndose a Isabell II de Inglaterra). Es normal, la actualidad manda", ha afirmado, antes de abundar en el tema: "He visto el resultado y me siento súper orgullosa de lo que he hecho, es uno de los mejores de mi carrera. Espero que no os decepcione y espero de todo corazón que la gente que lo vea que se dé cuenta de lo maravilloso que es el mundo de las redes sociales y de la parte a la que nos exponemos los que tenemos muchos seguidores".

Tal y como ha revelado la propia Marta Riesco, el reportaje será emitido el próximo fin de semana en "Ya es verano".