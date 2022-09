Ana María Aldón no parece pasar por su mejor momento. Tal y como ella confirmó hace meses, su marido con José Ortega Cano no pasa por su mejor momento. Aquella afirmación levantó una polvareda de reacciones y rumores sobre la relación. Ahora parece haberlos alimentado más si cabe con su último y enigmático mensaje en redes sociales.

Todo viene de una publicación que hizo Aldón en su cuenta oficial de Instagram. Se trata de un retrato en el que se le puede ver luciendo una americana verde, una camiseta blanca y gafas de sol. Si bien, lo que ha generado ciertas suspicacias no es la imagen, sino el texto que la acompaña.

Y es que Ana María Aldón ha adjuntado a la fotografía una enigmática frase: "Cada persona habla desde su perspectiva y el hecho de escuchar las distintas versiones o pensar diferente, no debería convertirnos en enemigos".

La frase ha generado numerosos comentarios en redes. "Más claro no lo has podido decir", "¿Por qué no dices la verdad de cómo habláis tu hija y tú de Gloria Camila?", "¿Por qué no te separas ya?", han interaccionado varios usuarios a través de Instagram.

Por el momento Ana María Aldón no se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto. Tampoco ha entrado al trapo a los numerosos comentarios que le acusan de seguir con Ortega Cano por intereses económicos.

La crisis entre Ana María Aldón y el diestro saltó la pasada primavera. El asunto tuvo tanto revuelo que hasta Aldón llegó a confirmar los rumores. Parecía que ambos se habían reconciliado, pero este verano han vuelto a dejar imágenes separados que apuntan a un posible distanciamiento. También ciertas fricciones entre Aldón y Gloria Camila, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.