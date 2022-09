El mundo culinario es una auténtica ciencia difícil de ejecutar. Masterchef regresa con su edición de famosos a la cadena nacional. En su formato normal, la gente que acude a concursar suelen estar más versados en el noble arte culinario, no así los famosos. Es el caso de una concursante que parece haberla liado en el primer episodio del reality de cocina.

Y es que la elección del casting de Masterchef Celebrity fue anunciada por el propio programa la semana pasada. La "alineación" del programa está formada por Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Lorena Castell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Xavier Deltell, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso, Daniela Santiago, María Zurita, María Escoté, Nico Abad e Isabelle Junot.

Por ahora, lo único que ha publicado la productora del programa es un escueto vídeo en el que se puede ver a los concursantes y algún pequeño corte en el que también aparecen Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de la pasada edición y que se convirtieron en dos de los más queridos por la audiencia de la historia del programa.

Si bien, la selección hecha por la productora del programa no ha gustado a todos los seguidores de Masterchef Celebrity. "No me llama nada el casting", "este año parece que había menos presupuesto", "no conozco a ninguno", escribieron a través de Twitter algunos seguidores del programa.

Masterchef Celebrity se ha convertido en uno de los programas estrellas de Televisión Española en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, la pasada edición, en la que vencieron Miki Nadal y Juanma Castaño, promedió una cuota de pantalla de en torno al 20%.

Por este motivo, la cadena sigue renovando un formato que nació como hermano pequeño del de anónimos, pero que se ha destapado como el gran éxito de los talent de cocina en España.

Pero esta edición incorpora una nueva novedad, y es que los dos influencers, Ethieen y Bertus, estarán comentando en directo el programa a través ed sus cuentas de Twitter, algo que no se había hecho hasta ahora.