Desde hace años, Coto Matamoros vive lejos del foco mediático. Pese a que él mismo reconoció que había tenido ofertas para participar en algunos de "realities" de las principales cadenas, afirma que vive mejor lejos de la pequeña pantalla. Pero llevar una vida más anónima no le evita algunos dolores que son comunes a todos los mortales, los del corazón. Y no, no hablamos de afecciones cardiacas.