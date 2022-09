Fani Carbajo ha pasado por un duro momento. Así lo ha asegurado a través de sus redes sociales, donde ha colgado varias "stories" en las que ha grabado y relatado el enfrentamiento que ha tenido con un supuesto Policía fuera de servicio. Esto es todo lo que ha pasado.

La primera "story" de Fani está grabada en plena calle. En ella se puede ver a Fani, en primer término, grabando un coche de color rojo. "Mirad chicos, este Policía de civil se me está encarando. Ese, ese", dice, mientras el vehículo da marcha atrás y en su interior el conductor oculta su cara tras una peineta. Las imágenes van acompañadas de un texto escrita por la propia exconcursante de "Supervivientes": "Hemos parado en una gasolinera y ha venido detrás como un loco, se ha bajado del coche y se me ha encarado. Todo por poner mi intermitente para avisar que voy a la derecha y él ha acelerado y le he pitado porque casi me da. He tenido que frenar de golpe. Me parece increíble. Me ha empezado a insultar y encima él iba en otra dirección y se da la vuelta aposta y viene donde yo estaba parada. Qué vergüenza que hagan esto, según él policía, no me lo creo...".

Luego, la también exparticipante de "La isla de las tentaciones" ha subido más contenido explicando lo ocurrido. "Estoy nerviosa. Me ha alterado mucho ese chico. Lo primero, si estás de descanso no tienes que utilizar tu trabajo como para dar miedo a los demás. Lo segundo, ponte el cinturón de seguridad, cariño. Lo tercero, los intermintetntes están para avisar a los otros conductores si vas a la izquierda, a la derecha o vas a adelantar. Si pongo a la derecha para avisar que voy a la gasolinera y aceleras, casi me das, lo normal es que te pite porque me he asustado", comenzó relatando.

Ha abundado en las explicaciones: "He tenido que dar la vuelta a la rotonda, y él se ha dado la vuelta en la siguiente rotonda. A veces a la gente se le olvide, que aunque seamos personajes conocidos no nos tienen que tratar como... no sé, insultándonos, diciendo 'venga, idos a la televisión...'. No, y no tienes la razón, me da igual que seas policía. Has intentado abusar de tu trabajo y no, estabas en tu día de descanso y has hecho mal las cosas".

Además, la televisiva asegura que el presunto policía también le amenazó. "Me dijo: 'He pillado la matrícula y me voy ahora mismo al cuartel. Y yo le he grabado y nadie me va a amenazar por hacer bien las cosas'.