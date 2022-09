La cuenta de Twitter de Jorge Javier Vázquez está que echa humo. El conocido presentador del corazón en España no para de dar titulares tras criticar a un montón de personas de todo tipo de ámbitos.

Y es que Jorge Javier Vázquez ha pasado unas vacaciones marcadas por los imprevistos. Después de lo que le pasó a su llegada a Perú, el presentador de Telecinco ha desvelado qué le ha ocurrido en su viaje a África en las stories de su cuenta oficial de Instagram.

Mostrando los bellos amaneceres de Botsuana y tirando de su particular humor, el comunicador ha contado que le han perdido el equipaje con su ropa: "Grábame de lejos que llevo cuatro días sin maleta".

El conductor de ‘Sálvame’ también ha aprovechado que su estancia en Botsuana para acordarse irónicamente del Rey Juan Carlos, ya que en dicho país africano se rompió la cadera mientras caza elefantes: "Y entonces, cuando niños, niñas y niñes de hoy sean mayores el día de mañana se preguntarán, ¿y por qué el rey Juan Carlos acabó viviendo en Abu Dabi? Y los libros de texto se tendrán que remontar a Botswana".

Este no ha sido el único incidente que ha tenido Jorge Javier en sus vacaciones. A medidos de agosto, el presentador tuvo que ser ingresado en un hospital de Perú durante sus vacaciones estivales, según ha informado el propio presentador en su cuenta oficial de Instagram.

Pero ayer, el presentador colgaba en sus redes una foto retocada de una portada de la revista Lecturas en la que se podía leer lo siguiente: "Fallece la reina Isabel II, íntima amiga de Rosa Benito". Además, pone: "Rocío Flores destrozada: era como mi cuarta madre", y "Antonio David: Yo le pido a la policía de Londres que investigue al señor Fidel Albiac".

Un compañero le recriminó que ese meme era suyo y que se lo había robado: "Me alegro que te guste, pero una mención no vendría mal, aparte de ser lo más normal". El presentador replicó: "Tony, me lo han enviado por WhatsApp y acabo de descubrir que es tuyo, ¡maravilla de meme!", agregó.