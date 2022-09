Chayo Mohedano no está pasando por su mejor momento. La cantante ha expresado a través ed su cuenta de Instagram el motivo del por qué no publicita sus conciertos.

Y es que la hija de Amador Mohedano ha aclarado que recibe amenazas diarias con "ir y hacer cosas sucias". "He cantado mucho y he estado en un montón de pueblos, pero desgraciadamente no lo he publicitado porque hay gente que me amenaza con ir y hacer cosas sucias en el espectáculo y me da miedo que cumplan sus amenazas. Yo quiero trabajar tranquila", revela a través de sus redes sociales.

"Tengo derecho a trabajar. Ahora que ya empieza la temporada de teatros será diferente, porque cuando hay que rascarse el bolsillo y sacar una entrada es más difícil que se gasten dinero para fastidiar. Por desgracia, hay mucha amargada que quiere amenazar a los demás. Hay gente a la que le pagan un sueldo para que hagan estas cosas en las redes", zanjaba la cantante.

El desplante de un cantante a Chayo Mohedano

Los famosos tiene que aguantar de todo. Es el precio de la fama. Sin embargo, el vídeo del que hablamos hoy se ha hecho muy viral por la sorprendente reacción de un cantante conocido en el panorama español tras la entrada de Chayo Mohedano en escena.

Y es que en un festival, el cantante Antonio Orozco estuvo recibiendo a las celebridades que pasaban por el photocall para sacarse una instantánea con él. En uno de esos momentos, Chayo entró en escena y la cara del cantante fue un poema. "Está claro que, o no sabe quién es, o no le cae muy bien , porque mira la cara que pone", comenta un usuario en las redes sociales. "No puedo parar de reír", dice otro.