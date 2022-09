Horas después de anunciar que demandará a Rocío Carrasco por las demoledoras declaraciones que ha hecho sobre su matrimonio con Rocío Jurado en su docuserie, 'En el nombre de Rocío', José Ortega Cano ha dado un nuevo golpe sobre la mesa. Harto de los titulares que ha protagonizado en los últimos días, ha decidido emprender medidas legales no sólo contra la hija de 'La más grande' sino también contra Kiko Jiménez.

Así lo ha confirmado el torero con un "Kiko que se vaya preparando" y gestos con el pulgar hacia abajo que indican que el exnovio de Gloria Camila acabará 'pagando' por las insinuaciones que ha hecho en 'Sálvame'. Y es que el colaborador ha respondido a la confesión que ha hecho la colombiana en 'Pesadilla en el paraíso' sobre lo mal que lo pasó tras su ruptura - incluso padeció una anorexia nerviosa por las cosas que fue contando sobre su familia en los platós - enseñando una conversación privada que mantuvo con la hija de Ortega Cano a principios de este año que demostraría que no se llevan tan mal como su ex ha querido 'vender'.

Eso no es todo, ya que Kiko también ha revelado un presunto episodio que habría pasado en la cocina de la casa familiar del torero con Mari Carmen Ortega y su hija, que trabaja en un laboratorio. Algo que habría hecho que Ana María diese un golpe sobre la mesa con su matrimonio que no ha querido decir claramente, aunque sí ha dejado entrever que tendría que ver con una prueba de paternidad del pequeño José María.

Algo que Ortega Cano no está dispuesto a consentir, como ha exclamado combativo avanzando que interpondrá una demanda contra Kiko: "¡Que se vaya preparando!".

Unas declaraciones que ha hecho después de ir al hospital y bromear entre risas con que esta nueva visita al centro médico - donde le hemos visto varias veces en los últimos días - se debe a que "me estoy haciendo una cosa de esteticien. Una cosa de la cara, de esteticien"

Su crisis con Ana María Aldón también ha protagonizado un tenso momento en Pesadilla en el paraíso, donde participa su hija, Gloria Camila. Pipi ha encontrado el momento de hablar de Gloria y su familia. Eso sí, en lo que creía que era una conversación íntima entre compañeros. Hablaba con Xavi y con Israel sobre la separación del torero y su mujer: “Hay conflicto”, decía.

Pero, además, ha dado su compartido con ellos el que él cree que puede ser el motivo de la enemistad de Ana María y Gloria: “Ana María va a ‘Supervivientes’ y al volver se le abren otras puertas. Cuando entra en ‘Viva la vida’ ya hay confrontación, se producen celos profesionales”. Isra escuchaba atento a Pipi e incluso le hacía diferentes preguntas sobre el tema. Pasado un tiempo, decide acudir a Gloria y contarle todo el contenido de la conversación: “Pipi se ha llevado veinte minutos hablando del conflicto tuyo con Ana María”. “A ver si hablas más de tu vida y dejas la de mi familia. Deja de tocarme los cojo***, solo te digo eso”, le decía bastante tajante. “¿Hablo yo de tus movidas con las Campos? ¿Hablo yo de tu vida? ¿De tus movidas con tu hija? No, porque no me tiene que importar. Pues tú igual”. Gloria salía de la habitación para ir al baño pero, lejos de que el asunto se calmara, ambos han vuelto a las andadas cuando han coincidido de nuevo en la habitación: “Espero, Pipi, que no me dirijas la palabra a partir de ahora”.

Steisy acudía para darle su consuelo: “Tengo que llorar para relajarme y luego seguir. Yo solo doy la cara por defender a mi padre. Mi padre queda como si fuese un mal marido, un mal padre, mala persona, y no es así”.