Pesadilla en el Paraíso tiene concursantes muy famosos dentro del panorama español, pero ha llevado también a rostros menos conocidos.

Es el caso de Nadia Jémez, una de las concursantes más desconocidas por el gran público. Es influencer e hija del exfutbolista y entrenador de fútbol Paco Jémez. A día de hoy, esta coruñesa acumula más de 197.000 seguidores en Instagram, mientras que en TikTok la siguen cerca de 122.000 usuarios. "Mi objetivo es darme a conocer a aquellas personas que no me conocen o que me conocen por el nombre de mi padre", confiesa la gallega.

Pero antes de entrar en el reality, la influencer tuvo que dar explicaciones a través de su cuenta de Tiktok por las duras críticas que le caían al estar saliendo con el youtuber xBuyer. Sus seguidores le achacaban que estaba con él "por dinero", pero ella decidió contestar: "Es un problema con la forma de pensar de la gente. No estoy con él por dinero, es un chico guapísimo, un caballero y me trata súper bien. Cualquier mujer del universo estaría agradecida de estar con un chico como él", comenzaba diciendo, refiriéndose a xBuyer.

Para continuar, habló del famoso "sueldo" que le da su padre: "Sí, mi padre me pasa un sueldo al mes y me paga las cosas. Yo estudio dos carreras, derecho y criminología. Además, voy a hacer un máster para poder ejercer. Y tengo mucha suerte, que yo sé que hay personas que no tienen la misma. He podido estudiar y mi padre me puede mantener, pero no me hace falta nadie más. A parte, yo no soy una tía que gaste mucho, soy bastante normal", zanjó.