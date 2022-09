Rocío Carrasco ha manifestado en multitud de ocasiones que sus padres sí que estaban enamorados y que habrían vuelto a a estar juntos de no ser por las circunstancias. Unas declaraciones que Raquel Mosquera, viuda del boxeador, negó en varias ocasiones. aquel asegura que Rocío Jurado sí quiso volver con Pedro Carrasco, pero este no quiso retomar la relación porque se les había acabado el amor. La colaboradora ha dejado claro: "Me lo contó Pedro, pero también lo sabía Juan de la Rosa" y que esto se produce en dos ocasiones: "Que yo supiese, dos veces. Una de las veces me lo dijo Pedro y otra, pues hablando Pedro y Juan de la Rosa hablaban de ello, que me tenía que presentar a Rocío Jurado".

Ya llevan 5 capitulos emitidos de la docuserie de Rocío Carrasco, En el Nombre de Rocío, y se supo la verdad sobre el testamento de Pedro Carrasco y la relación de Ortega Cano con Rocío Jurado. La hija de la Jurado destapó todas las supuestas mentiras de Raquel Mosquera y quiso mandarle un aviso a la peluquera: "Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer con los trofeos de mi padre porque te demando", insistió en un par de ocasiones Carrasco. Esto vino a consecuencia de unas declaraciones de Mosquera en Ya es Mediodía en las que decía que todo lo que tiene del boxeador se lo dará a sus nietos, es decir, a los hijos de Rociíto con los que su madre no tiene relación. Telecinco sigue intentando hacer todo lo posible para poner fin a su crisis de audiencia. Tras anotar durante el mes de agosto un mínimo histórico, la cadena de Mediaset ha decidido lanzar lo antes posibles sus principales apuestas para el mes de septiembre. Por esta razón, dos de sus grandes formatos verán la luz la próxima semana. Pero Fidel Albiac, según cuenta un conocido portal de noticias, habría entrado en negociaciones con Mediaset para llevar a cabo una tercera temporada de la docuserie, a lo que los de Fuencarral se han negado en rotundo. Además, quería colocar a Rocío Carrasco en Sálvame, a lo que la respuesta también ha sido supuestamente negativa. Esto provocó que Albiac protagonizara una "gran bronca" en los estudios de Telecinco. "Ahora se dan cuenta de que esta pareja de sin vergüenzas, no nos interesan nada", comenta un usuario.