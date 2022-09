Los concursantes de ‘Pesadilla en El Paraíso’ ya están en la granja, metidos en faena y adaptándose a su nueva vida, muy distinta a la que están acostumbrados. No tienen apenas comodidades: ni luz, ni agua caliente, tienen que dormir en camastros… Además, para poder comer tendrán que trabajar muy duro y cuidar muy pero que muy bien a los animales que les harán compañía en esta aventura. Pero eso parece todas las dificultades no van a impedir que el amor surja, como ya nos ha avanzado Lara Álvarez.

Y ayer, en la primera gala, ya hubo sorpresas. Pero uno de los momentos más tensos se vivió con una fuerte discusión entre Pipi Estrada y Gloria Camila, la hija de Ortega Cano. El periodista, ejerciendo su labor, preguntó de más sobre el matrimonio de los padres de la joven, cosa que no pareció agradar a Ortega. "¿Tienes que hacerme estas preguntas aquí, en este concurso? Esto no es Sálvame", criticó la joven. Sin embargo, el gijonés no cesaba en su empeño de rascar información, hasta que vio que la hija de Rocío Jurado se enfadaba: "Ahora entiendo a Ana María Aldón", dijo Estrada, lo que provocó que Gloria Camila abandonase la sala.

Pasados unos minutos, Pipi se dirigió a otra de sus compañeras para explicarle la situación: "Es el precio que tienen que pagar por ser famosos. Quieren ir de blanco y cruzar el barro sin mancharse", indicó el gijonés.

Todo el suceso entristeció mucho a la hija de Ortega Cano que decidió hablar con Steisy de lo sucedido. En la conversación dejó claro que a su padre lo tratan "cómo si fuera un mal padre", asegurando que no lo es. Steisy quiso dejarle clara su opinión: "Yo creo que te has hecho la madre de la familia". Sin embargo, la hija de Rocío Jurado respondió tajante: "Yo estoy muy feliz con mis dos hermanos", dejando claro que tiene olvidada a Rocío Carrasco, ya que sus dos hermanos son José Fernando y José María.

Las redes han querido recompensarle este grandioso momento televisivo: "¡Olé por Gloria! Vino a la vida de Ortega a darle luz", comenta un seguidor del concurso.