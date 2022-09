Jorge Javier se echará a la calle. Así lo ha confirmado hoy en "Sálvame". El presentador, a través de una videollamada, ha anunciado que el próximo 24 de septiembre participará en una manifestación contra la tauromaquia en Madrid. Además, el catalán será el encargado de cerrar el acto con unas palabras.

Tal y como ha asegurado el propio Jorge Javier, ha sido invitado a participar por los organizadores de la manifestación. "Quiere que sea yo el que la cierre dirigiéndome a la gente. En otro momento de mi vida hubiera dicho no, que me da vergüenza", ha confesado, antes de detallar los motivos por los que acudirá: "Todo lo que me ha hecho estar en contacto con el mundo animal ha sido para valorarlo, para darme cuenta que hay cosas por las que ya nuestro país no puede pasar. La relación con el mundo animal ha cambiado".

Jorge Javier Vázquez está apurando sus últimos días de vacaciones, que se le acabarán el próximo 19 de septiembre, cuando está previsto que regrese al plató de "Sálvame". No será el único, pues Telecinco ya ha anunciado que será el quien coja las riendas de "Pesadilla en el paraíso", el último "reality" de la cadena del grupo Mediaset que no ha arrancado con muy buenas cifras de audiencia.

El periodista asturiano Pipi Estrada fue el primer expulsado en este concurso en el que son los propios participantes los que deciden quién abandona la granja y no la audiencia, como suele ser habitual.