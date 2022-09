Paula Echevarría está muy de moda. Su papel en Got Talent está causando furor en las redes y parece gustar mucho. La reina de Instagram es una de las modelos más famosas ed España y lo tiene merecido.

Apasionada de la moda y elegida recientemente como la influencer mejor vestida del momento, la presencia de Paula Echevarría en el desfile de Pedro del Hierro ha sido de lo más comentado (y aplaudido) en la primera jornada de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid Cibeles.

Espectacular con un sofisticado traje de seda de estilo pijamero en color burdeos de la firma española, la asturiana acaparó todas las miradas en un photocall que tampoco se quisieron perder otros rostros conocidos como Javier Rey - cerrado en banda a hablar de su relación con Blanca Suárez - Sandra Gago, Adriana Abenia, Álvaro Morte o Lydia Astrain y Jaime Torrent.

Reina de Instagram en nuestro país, Paula también se ha pronunciado sobre el éxito como influencer de Anabel Pantoja, a la que no conoce pero para la que no tiene más que buenas palabras: "Me parece bien todo el mundo, además se ha puesto guapísima. Está estupenda, se le ve súper feliz". "No la sigo pero los grupos son reducidos, sigo a amigas de ella y la veo mogollón, hoy Belén Esteban ha subido un vídeo de ella y está guapísima" comenta.

Paula Echevarría casi vomita en Got Talent

utt Mysterio tiene el Récord Guinnes por el eructo más largo. El participante se ha presentado en 'Got Talent' con una actuación de lo más llamativa. La música ha comenzado a sonar y Rutt Mysterio ha interpretado 'María' de Ricky Martin haciendo gala de su habilidad más conocida: los eructos.

Paula Echevarría se ha llevado las manos a la cabeza. "¡Qué asco! ¡Voy a vomitar!", ha exclamado la miembro del jurado mientras pulsaba el botón rojo. La actuación tampoco ha convencido a Edurne que también ha terminado pulsando el botón. Mientras tanto, Risto Mejide permanecía ajeno a todo, escuchando música con unos cascos que le ha brindado la organización: "Me han dicho que vote según lo que vea".

Mientras Edurne y Paula le aseguraban al publicista que nunca habían visto una actuación así, Dani Martínez le convencía para que diese un "Sí" al participante. "A mí me han dicho que vote por lo que vea así que es un sí", ha comunicado Risto entre risas.